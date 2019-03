Diez series que aún no has visto, pero que todo seriéfilo te recomendará

Shameless | Agencias

Shameless

Esta semana ha regresado una de las series modernas con mejores críticas. Y una de tres: no te suena su título, no te has animado con ella o estás cansado de recomendarla a todo el mundo. 'Shameless', de Showtime, lleva ocho temporadas dándonos guerra con muy buenas críticas, pero se la ningunea en los grandes premios y apenas consigue charla viral. Si te la estás perdiendo, has de saber que es una de las series familiares más recomendadas.

'The Americans' | FX

The Americans

El síndrome de 'Shameless' (quizá deberíamos llamarlo efecto 'The Wire') también se ha cebado con títulos posteriores. Si tuviéramos que hacer un balance entre la mejor serie actual y la que pasa más desapercibida, es probable que 'The Americans' se llevara el oro. La historia del matrimonio de espías rusos que viven como americanos en la Washington de los 80 es una joyita atemporal.

Justin Theroux en el papel de jefe de policía Kevin Garvey. | HBO

The Leftovers

El caso de esta otra serie es especial: si se hubiera estrenado hace diez años, quizá la habríamos disfrutado durante más temporadas, pero en la actual burbuja seriéfila, es casi un milagro que haya sobrevivido tres. Y nosotros nos alegramos por ello. 'The Leftovers', regreso del malogrado guionista de 'Perdidos', Damon Lindelof, ha reinventado el género apocalíptico con este relato sobre una repentina desaparición masiva, que en realidad habla de fe y duelo.

'Halt and Catch Fire' | AMC

Halt and Catch Fire

La serie sobre la revolución tecnológica es tal vez la más imposible de toda la lista. Hay ocasiones en que las cadenas apuestan por proyectos preferidos, con cariño, dándoles un lugar donde crecer, y a sus creadores tiempo para cerrar la historia, tengan la audiencia que tengan. Eso fue 'Halt and Catch Fire', que nació bajo la comparación con 'Mad Men' y demostró estar a un nivel tan excelente como aquélla: el precio de luchar por los sueños es alto en decepciones.

Vis a vis | Vis a vis

Vis a vis

Este ejemplo español es algo diferente, ya que sí creó un entregado culto, la Marea Amarilla, y lo cierto es que en dos temporadas dejó huella creativa. Hablamos de 'Vis a vis', una de las ficciones más interesantes de Antena 3 en los últimos años. La cadena demostró que se pueden hacer series con personajes femeninos muy potentes, historias adictivas que apuestan por un tono adulto.

Iluminada

Si hablamos de personajes femeninos, no podemos dejar de mencionar 'Iluminada' en una lista de pequeñas grandes series modernas. Hoy el protagonismo de la mujer es un fenómeno clave en televisión; lo hemos visto en títulos como 'Big Little Lies' o 'The Handmaid’s Tale' y tal vez se lo debamos a creaciones como ésta. Laura Dern ('Twin Peaks') dio vida a una ejecutiva agresiva que tras un retiro espiritual decide acabar con la empresa para la que trabaja. ¿Lo conseguirá?

Cameron Britton como Edmund Kemper en 'Mindhunter' | IMDB

MINDHUNTER

Dejemos de mirar por el retrovisor por un momento y hablemos de series actuales. ¿Cuál es la mejor serie del año que menos atención ha recibido? 'MINDHUNTER' es una de ellas. Quizá porque la ficción (producida por David Fincher al estilo de sus grandes 'thrillers', como 'Seven', 'Zodiac' o 'Perdida'), es una apuesta humilde que crece poco a poco. No hay asesinatos, pero sí asesinos, y muy chungos.

The Deuce | HBO

The Deuce

Hablábamos antes del efecto 'The Wire', muy usual en las series de David Simon, también en la última, 'The Deuce', pero ya sabemos que no hace falta que se hable de ella para que merezca la pena echarle un vistazo. El productor estadounidense, que además creó 'Treme' y 'Show Me a Hero', es para un público inteligente, paciente e inconformista. Su nueva historia aborda la relación entre la prostitución y los inicios del porno en la Nueva York de los años 70.

Better Call Saul | AMC

Better Call Saul

¿Merece 'Better Call Saul' más premios y más ruido? Es cierto que carga sobre sus hombros el peso de 'Breaking Bad', y que la evolución de su personaje es algo dubitativa (si Saul Goodman era un capullo, ¿por qué nos empeñamos en que Jimmy McGill no lo sea?), pero es una de las series estadounidenses más recomendables. Sus historias son dignas sucesoras de la de Walter White y no duda en tomar tiempo para construir las geniales relaciones de sus protagonistas.

Happy Valley

Terminamos con una propuesta británica. De entre las series que han producido las cadenas inglesas en los últimos años, 'Happy Valley' es sin duda una de las mejores y también de las más queridas por la crítica internacional. Con dos entregas a sus espaldas y una tercera en el horno que nos morimos por ver (tardará en volver, así que podemos confiar en que será una continuación a la altura), la agente Catherine Cawood es nuestra heroína televisiva preferida.