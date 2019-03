Los diez pasos para frenar a Donald Trump que propone Michael Moore

Dicen los detractores de Donald Trump que las noticias falsas en Facebook ayudaron a que el magnate habitara la Casa Blanca. Ahora, Michael Moore, después de lanzar una segunda profecía de que no acabará la legislatura, agita a las masas desde la propia red social.

En un post en su perfil de Facebook, titulado El sencillo plan de diez puntos de Michael Moore para frenar a Trump (The Michael Moore Easy to Follow 10 Point Plan to Stop Trump) pone a parir al hoy presidente de EE UU y despliega un decálogo de acciones cívicas contra la actual Administración Trump.

1.- Telefonee al Congreso cada día.

El cineasta aconseja que los ciudadanos lo hagan como rutina diaria. Despertar, cepillarse los dientes, pasear al perro, hacer el café y telefonear al Congreso. “Sé de primera mano el impacto que esta llamada tiene. Los políticos se ponen nerviosos con 10 llamadas, imagina que reciben 10.000 al día. No importa que su representante sea un demócrata”, dice.

4.- Visite una vez al mes el Capitolio

Pide a los votantes que vayan a hablar con sus representantes en las oficinas locales o bien, si viven cerca, que visiten a los senadores en el propio Capitolio una vez al mes.

3.- Un equipo de respuesta rápida

Aquí, propone que cada ciudadano active una red de amigos o activistas de manera inmediata (congregación, piquetes, manifestación) cada vez que Trump tome una medida impopular. “Póngale nombre a esa red. La mía se llama La V de vendetta”, afirma.

4.- Unidos

Moore aboga por que los estadounidenses se unan o se afilien a asociaciones activistas como Black Live Matter o ERA Action para recibir de ellas información puntual sobre manifestaciones, iniciativas o lucha ciudadana.

5.-Que nadie se dé por vencido

Quiere que aquellas personas que no están habituadas a manifestarse se unan a la lucha cívica. Cada uno contagia al resto. Pone como ejemplo la marcha de las mujeres, donde muchas ciudadanas nunca habían participado en una iniciativa de protesta de ese calado.

6.- Obliga a que dimita la cúpula del Partido Demócrata

Moore quiere que los estadounidenses recuerden que los demócratas ganaron un fuerte caudal de votos, aunque no fuera suficiente como llegar a la presidencia. Por eso, pide que la actual dirección del partido dimita y deje paso a candidatos nuevos.

7. Enseña a la gente cómo se vive sin Trump

Muchos votantes, dice Moore, aseguran que Trump no es un verdadero problema porque viven en reductos demócratas en la que su influencia es limitada. Así, pide a esos ciudadanos que compartan la experiencia de vivir sin Trump en la América de Trump. Que quienes viven en estas zonas demuestren a los demás cómo se vive cuando Trump no está al mando.

8. -Un buen candidato en 2018

En este apartado sugiere que si la actual situación es culpa de los políticos, que la gente ocupe sus puestos y se postule para los cargos públicos que representan a los ciudadanos.

“Yo me postulé cuando tenía 18 años y fui elegido. Usted también puede hacerlo. Necesitamos buenos candidatos para las elecciones de 2018", asegura.

9.- Tú eres un medio de comunicación

O dicho de otra manera. Utilizar todas las redes sociales personales para informar, notificar y comunicar lo que sucede en el país. “Tener tu propia CNN en la palma de la mano”.

10.- Búrlate de Trump

Finalmente, Moore asegura que el actual presidente de los EE UU no soporta las burlas. Por ese motivo, dice, necesitamos burlarnos de él, y no solo los humoristas brillantes del programa Saturday Night Live, sino cualquier ciudadano. En este sentido, cree que Trump dejará la Casa Blanca cuando millones de estadounidenses se burlen de él y eso le haga insoportable su cargo.