Las diez mejores series de televisión de 2017

Twin Peaks

Comenzamos con uno de los títulos que más difícil lo tenían a la hora de conquistarnos. No solo por estar ante un revival (con la mala fama que tienen), sino porque el universo creativo de Mark Frost y David Lynch es de todo menos previsible. Pero lo ha conseguido: 'Twin Peaks' le ha dado una bofetada a todos los creadores que van de modernitos y ha demostrado que solo ella puede volver a hacer la televisión fascinante y enigmática. ¡Y nos ha descubierto a Dougie!

Tercera temporada 'Twin Peaks' | Entertainment Weekly

Master of None

En un panorama televisivo en el que las series de autor con tintes personales y autobiográficos se han convertido ya en un género en sí mismo (gracias a ficciones como 'Girls' o 'Louie'), 'Master of None' se ha alzado como la más relevante del año en su segunda temporada. El cómico Aziz Ansari dobla las dosis de romance y las referencias a otros cineastas en una entrega deliciosa (no solo por la pasta italiana), que además es fiel a su espíritu más cultural, diverso y crítico.

'Master of None' | Netflix

Queridos blancos

También con una premisa contestataria con el racismo y la condescendencia modernas, 'Queridos blancos' se ha convertido en una serie imprescindible de 2017. Basada en una película homónima de 2014, producida por el mismo director y guionista, Justin Simien, esta comedia peleona narra lo que sucede cuando una fiesta de una universidad destapa todos los prejuicios hacia los compañeros negros. Ellos no se quedarán callados, de ninguna manera.

Queridos blancos | Agencias

Feud: Bette and Joan

La primera mitad de este 2017 televisivo ha sido una temporada de protagonismo femenino, por suerte, y 'Feud: Bette and Joan', uno de sus mejores exponentes. Además, marca un nuevo hito de calidad en la obra de Ryan Murphy tras la excelente 'American Crime Story'. El creador narra el duelo profesional entre Bette Davis y Joan Crawford, dos divas del Hollywood dorado que en los años 60 fueron ninguneadas por su madurez y por el machismo de la industria.

Bette and Joan | HBO

Big Little Lies

El perfecto complemento de 'Feud: Bette and Joan' es 'Big Little Lies': una serie protagonizada por personajes femeninos complejos y poliédricos, que pone de manifiesto las ideas preconcebidas sobre las mujeres en una sociedad aún tremendamente machista. Protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, entre otras estrellas, aborda la unión entre tres mujeres de una privilegiada ciudad residencial y su relación con un crimen que ha sorprendido a todos.

Big Little Lies | Agencias

The Americans

En coordenadas genéricas distantes pero cercana en nuestra lista, 'The Americans' es otra de las series modernas que no puedes dejar de ver. Algunos lo llevamos diciendo desde su debut, en 2013, y sobre todo desde 2015, cuando la tercera temporada desveló el verdadero drama familiar detrás de esta ficción de espías. La historia de Philip y Elizabeth Jennings, agentes de la KGB en los Estados Unidos de la Guerra Fría, en los 80, ha alcanzado sus cotas más tristes en su quinta entrega.

'The Americans' | FX

The Leftovers

La que seguro se va a batir en duelo con 'The Americans' por un huequito en los Emmy (pobres grandes series olvidadas) es 'The Leftovers', que se despidió con una preciosa tercera entrega (tal vez algo por detrás de la segunda). El drama postapocalíptico creado por Damon Lindelof, guionista de 'Perdidos', sobre la desaparición repentina del 2% de la población mundial, dio pie a una punzante reflexión sobre el duelo por los seres queridos, sobre la fe y la religión.

Frame 6.26963 de: 'The Leftovers' regresa el 16 de abril a HBO | Frame 6.26963 de: 'The Leftovers' regresa el 16 de abril a HBO

Girls

También se ha marchado para siempre esta otra joyita de HBO: 'Girls', el relato generacional de Lena Dunham. La sexta temporada de la serie fetiche de los 'millennial' parecía tener menos que contar que su redonda quinta entrega, pero el cierre ha sido prácticamente perfecto. Hannah Horvath ha firmado su historia sobre la amistad con una separación final, pero con la promesa de que de todo se aprende.

Girls | Agencias

The Good Fight

Ponerse ante un 'spin-off' siempre provoca recelos, pero si los productores de 'The Good Wife' están al mando, ¿qué puede salir mal? Había grandes expectativas hacia esta continuación del drama legal de Alicia Florrick, y lo cierto es que la pareja de creadores formada por Robert y Michelle King ha estado a la altura. 'The Good Fight' nos devuelve al Chicago de 'The Good Wife' justo cuando Diane Lochkart, jefa del bufete que ya conocemos, ve su vida patas arriba tras una estafa.

The Good Fight | AGENCIAS

The Handmaid's Tale

Terminamos con el estreno más sorprendente de 2017, por su relevante premisa feminista tanto como por su encomiable adaptación. 'The Handmaid's Tale', con la carismática Elisabeth Moss ('Mad Men') como cabeza de su reparto, está basada en la novela homónima de la autora canadiense Margaret Atwood, que se editó en los años 80 con un gran revuelo. Se trata de una distopía futurible, sobre una dictadura en que se viola a las mujeres y se las obliga a procrear.