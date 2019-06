¿Debemos sexualizar a las niñas de tres años vistiéndolas con bikini?

Cuando lo he comentado hay quien me ha dicho que es porque juegan a ser mayor y que imitan a las madres o demás mujeres pero no es cierto, o no del todo. Cualquier niña de hoy en día que ve a su madre fumar o que no recicla le echará en cara su mal comportamiento debido a la insistencia institucional y campañas contra el tabaco y a favor del reciclaje “¿por qué fumas, mami?¿te quieres morir?”, “no compres pajitas que se las tragan las tortugas y se mueren”.

Sin embargo para respetar el cuerpo de la mujer y en contra de la hipersexualización de las niñas no hay insistencia institucional ni campañas sino todo lo contrario. Hay una cultura de la violación que impregna todo y que orienta el ocio exclusivamente para el uso y disfrute del hombre, incluyendo en ese ocio a mujeres y niñas.

No es casualidad que el ocio esté relacionado con el consumo de alcohol ni que cuando hay festejos las agresiones sexuales se disparen ni que muchos acuerdos importantes se sellen con el famoso copa, puro y putas.

Si una mujer con 40 años pasa a ser invisible para el hombre porque ya no es joven, tersa, delicada (ejem) es “normal” que se empiece a sexualizar a las niñas cada vez antes.

Ya no es suficiente las lolitas (concepto machista donde los haya y que demuestra la visión patriarcal del relato, responsabilizando a una menor de su propio secuestro y violación por parte de un adulto) de 15 años ahora de 11 años y si me apuras de hasta 9 años porque las niñas, para la sociedad patriarcal, ya no son niñas son mini mujeres perversas que saben lo que quieren, que no es otra cosa que arruinar la vida de los buenos hombres engatusándoles con miradas y contoneos sinuosos llamándoles al pecado, al mal camino, a la perversión.

Y ellos pues claro, caen porque son muy machos y les gustan mucho las mujeres que por algo son lo más bonito del universo y cómo van a ser ellos machistas si tienen madre y hermanas e incluso algunos se han criado en una casa en donde solo había mujeres, vamos, en un mismísimo matriarcado (ejem, ejem). Y si no es por el comportamiento, conducta, miradas de las niñas es por culpa de las madres que las visten como p*tas (¿los padres nunca visten a sus hijas y por eso nadie los nombra nunca o cómo?)

También tenemos la versión de la madurez para justificar relaciones en donde hombres adultos están con crías. Que no es que las niñas maduren antes que los niños es que mientras que los niños solo se tienen que preocupar de jugar las niñas se tienen que preocupar de jugar sin que se les vean las bragas ni mostrar unos imaginarios pechos.

Tampoco es tan difícil de entender, si no se hace con los niños igual que con las niñas es machista. Al bebe niño no se le agujerea las orejas, al bebe niño no se le pone una diadema en su pelona cabeza, al niño no se le cubren los pezones para ir a la playa o piscina, al niño no se le maquilla “levemente para dar un toquecito de color que es muy favorecedor” en la comunión, al niño no se le depila ni decolora el bigote, a no ser que sea muy exagerado el vello facial.

Porque queda mal, al preadolescente no se le insiste en que se haga respetar y no mande fotos de su pene, al chaval nunca se le recrimina que va provocando sexualmente a las mujeres, al hombre no se le dice que por qué no tiene hijos que se va a arrepentir, que o se da prisa o la calidad de su esperma hará que su descendencia sean unos enfermizos, al hombre no se le anuncian productos para la higiene de sus partes íntimas porque huelen ni se le repite hasta la saciedad que si no usa calzoncillos que sujeten se le descolgarán los testículos y que los testículos colgando queda feo.

Criad y educad a vuestras hijas como queráis, solo faltaría, pero sabed que una niña que desde los 3-4 años va interiorizando y normalizando que hay partes de su cuerpo que debe tapar incluso antes de que se estas sean reales es hacerlas sentir que su cuerpo no es del todo de ellas y lo que es peor que es de todos.

Que las niñas tomen conciencia de que su cuerpo es suyo y solo suyo es una gran herramienta para prevenir las violencias machistas incluyendo en dichas violencias los trastornos de la conducta alimentaria. No hipersexaulicéis a las niñas, dejad que sean niñas, es su derecho y nuestra obligación como sociedad.