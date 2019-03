Diez criminales que nos siguen aterrorizando

Charles Manson

Comenzamos con el criminal más popular del imaginario de Estados Unidos. Charles Manson, creador de la secta La familia, tuvo una poco exitosa serie: 'Aquarius', con David Duchovny en el papel de un detective de ficción encargado de apresarlo. Gethin Anthony (Renli en 'Juego de Tronos') dio vida en 2015 a este exconvicto que se sirvió de la cultura 'hippy' y de los disturbios raciales de finales de los 60 para fundar un tenebroso movimiento apocalíptico. Fue detenido después de que sus seguidores mataran a sangre fría a cinco personas, Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, entre ellas. Falleció en noviembre de 2017 cumpliendo cadena perpetua.

Ed Kemper

No descartamos que Charles Manson aparezca en 'Mindhunter', la serie de los asesinos que, en lugar de matar, charlan. Bueno, no es así exactamente: se trata de una investigación en torno a los perfiles psicológicos de criminales que ya están encarcelados, y en ella destaca Ed Kemper (genial interpretación de Cameron Britton). ¿Que de quién hablamos? Un asesino en serie responsable de la muerte de diez personas entre los años 60 y 70, entre ellas familiares (su madre y abuelos paternos) y en su mayoría mujeres jóvenes a las que había secuestrado previamente. ¿Modus operandi? Practicaba desmembramiento y necrofilia con sus cadáveres.

Ed Kemper | Agencias

Ted Kaczynski Unabomber

El caso de Unabomber es especial en la crónica negra estadounidense por dos motivos muy interesantes. El primero, porque se le detuvo por su manera de escribir, lo que generó una investigación lingüística pionera en el FBI; el segundo, que fue un terrorista ermitaño con el que conectó mucha gente y que se presta a la perfección para una serie de ficción. Lo hemos visto en 'Manhunt: Unabomber'. Ted Kaczynski fue un personaje de actualidad entre los 80 y 90 porque enviaba a sus víctimas paquetes bomba a través del correo, una manera de poner en evidencia la sociedad hipertecnologizada. Por su manifiesto político se le cazó en 1996.

Grace Marks

¿Por qué hay tan pocas mujeres asesinas en serie, tanto en la ficción como en la realidad? ¿Por qué mataron las más célebres? La serie 'Alias Grace', creada a partir de una novela homónima de Margaret Atwood, se propuso dar respuesta a estas preguntas con el retrato psicológico de Grace Marks, condenada en 1843 por haber participado en el asesinato de un granjero que la tenía empleada y de su ama de casa. Más que aterrorizarnos, Marks nos hizo reflexionar, pues no se sabe exactamente cuál fue su implicación en el crimen (cometido por otro trabajador), y se plantea la influencia de la misoginia y el abuso a la mujer en su estado mental de entonces.

Delphine Lalaurie

El caso de Delphine Lalaurie es mucho más escalofriante. ¿Recordáis esa escena mítica de 'American Horror Story: Coven' (tal vez la más brillante de todas las temporadas) en que ponen la cabeza decapitada de una esclavista a ver 'Raíces'? Pues esa, Kathy Bates en la ficción, era Madame Delphine Lalaurie. Se trata de una mujer rica y bien considerada en la Nueva Orleans del siglo XIX en cuyo ático se descubrieron, al acudir los bomberos a sofocar un incendio, los cadáveres de esclavos negros a los que había asesinado y torturado durante años. Un capítulo sangriento de la crónica negra que señala el abuso de poder y el racismo en Estados Unidos.

Andrew Cunanan

Una de las últimas aproximaciones a un asesino reincidente es la que realiza 'The Assassination of Gianni Versace', la segunda entrega de 'American Crime Story', también de Ryan Murphy, como el ejemplo anterior. En esta ocasión, el creador estadounidense aborda el asesinato del famoso diseñador italiano Versace, a quien un hombre mató a tiros en 1997, en las puertas de su mansión de Miami Beach. El autor fue Andrew Cunanan (lo interpreta Darren Criss), que había acabado con la vida de otras cuatro personas en los meses anteriores, y su retrato hace hincapié en la homofobia, ya que era gay y fue atacado por ello en su juventud. Tenía 27 años.

Andrew Cunanan | Agencias

José María Jarabo

¿Qué hay de los asesinos en serie españoles? Es cierto que nuestras series de televisión aún son muy cuidadosas a la hora de inspirarse en sucesos reales, tal vez por no ofender a nadie, sobre todo a ninguna institución. Pero una que sí lo hizo fue 'La huella del crimen', de los años 80, una ficción antológica centrada en la crónica negra nacional. Uno de sus capítulos más recordados fue el de Jarabo (Sancho Gracia, 'Curro Jiménez'), miembro de una adinerada familia ejecutado a garrote vil por asesinar a cuatro personas en 1958, en Madrid. La serie narró más crímenes célebres, como las envenenadas de Valencia o las estanqueras de Sevilla.

Fred West

Una de las ficciones modernas más valientes a la hora de acercarse a un criminal de este tipo fue la británica 'Appropriate Adult', una miniserie de 2011 casi desconocida en España. En ella, Emily Watson da vida a Janet Leach, a quien le toca intermediar en los interrogatorios que la policía está realizando a Fred West, acusado de matar al menos a 12 personas entre los años 60 y 80, en Gloucester. Dominic West (te sonará de 'The Wire' y 'The Affair') fue el encargado de meterse en la piel de este asesino real, que crea una relación bastante íntima, casi amistad, con su tutora legal. Al fin y al cabo, el monstruo homicida no está tan lejos del hombre normal.

Mary Ann Cotton

Antes de despedirnos del todo, abordamos otro caso femenino, el de Mary Ann Cotton. En 2016, Joanne Frogatt, actriz conocida por ser la entrañable Anna de 'Downton Abbey', cambió de tercio con la miniserie 'Dark Angel', y se transformó en la primera asesina en serie de la que la historia británica tiene constancia. En 1873 fue condenada a la horca por haber asesinado a su hijastro, aunque también se sospecha que mató a tres de sus maridos para cobrar el seguro de vida. Y eso no es todo: es probable que además acabara con la vida de otras 21 personas, incluyendo sus hijos propios. Su popular modus operandi fue el envenenamiento por arsénico.

David Koresh

Concluimos este repaso con un ejemplo reciente, el que ha inspirado en parte este repaso. Se trata de la serie 'Waco', que vio la luz en Estados Unidos el pasado mes de enero, centrada en David Koresh, a quien da vida Taylor Kitsch (exacto, de 'John Carter' y 'True Detective'). Narra la investigación por parte del FBI de la secta que este hombre con ambiciones de profeta lideró en los 90, en Waco, Texas: los Davidianos. Fue allí donde se produjo el asedio final entre las fuerzas policiales y la comunidad, y que terminó con la muerte de 80 personas, entre ellas Koresh. Otro vistazo al alma humana más oscura que se anima a hacer una serie de televisión.