Si crees que tus padres son un desastre, es que todavía no has visto This is Us

No lo vimos venir. Diez millones de espectadores semana a semana, nominada a los Globos de Oro y renovada por tres temporadas, en solo cuatro meses de trayectoria. This Is Us ha sido la serie sensación del otoño/invierno en Estados Unidos.

Nos planteamos por qué la sociedad estadounidense ha recibido This is Us con tal fervor justo ahora, en la era de Juego de Tronos y Netflix. Aviso para navegantes: hay algún que otro spoiler sutil de los primeros episodios de la temporada.

La tele del 'feel-good' en el momento político actual

Hace unas semanas hablábamos de que la expectación hacia el regreso de Las chicas Gilmore y las sorprendentes cifras de Madres forzosas apuntaban a un regreso de las series del buen rollo.

El éxito de This is Us forma parte del mismo fenómeno: después de años en que las ficciones más aclamadas eran las que optaban por tonos y protagonistas más oscuros, parece que ahora es otra vez el momento de los personajes cuyo gran interés es intentar hacerlo bien.

¿Tendrá algo que ver la incierta escena política que se vive en Estados Unidos, algo así como un efecto boomerang del momento Trump? Es muy probable: las series escapistas, con buenas historias y buenos guiones, eso sí, están de plena reivindicación.

Que sitcoms familiares como Día a día, alrededor de una familia cubana) o la multinominada Black-ish (uno de sus últimos capítulos estuvo ambientado en las elecciones presidenciales de EEUU) aborden cuestiones la inmigración o el racismo tan de frente es un logro similar que aplaudir.

Una reivindicación de los 'padres desastre'

Se han convertido en una de las parejas seriéfilas del otoño, en parte por la sorpresa de verlos en papeles que no es esperaríamos para ellos. Milo Ventimiglia, que dio vida a Peter Petrelli en la popular Héroes, y Mandy Moore, estrella juvenil de los 2000 (tal vez te suene de Un paseo para recordar o de prestar su voz a Rapunzel en Enredados), son el matrimonio protagonista.

Pero más allá de su probable o improbable química, una de las grandes virtudes de This Is Us es su mirada sobre la paternidad: Jack y Rebecca son padres jóvenes e inexpertos, que no dejan de meter la pata, pero que demuestran a su familia la importancia de intentarlo una y otra vez.

Frame 5.210936 de: Milo Ventimiglia habla sobre su desnudo en 'This Is Us', la nueva serie de NBC | Frame 5.210936 de: Milo Ventimiglia habla sobre su desnudo en 'This Is Us', la nueva serie de NBC

La trama más conflictiva al respecto es la de Kate, que crece con complejo por su sobrepeso, en parte porque su madre no fue cada de ayudarla a quererse a sí misma en su infancia. La crítica ha desaprobado la condescendencia: ¿por qué tiene que vivir un personaje siempre amenazado por su propio aspecto físico? Veremos cómo This is Us va resolviendo ese tema.

La línea narrativa que muchos sí han aplaudido es la de Randall: ¿cómo es para un chaval negro crecer en una familia blanca? Los retos de Jack y Rebecca a la hora de aprender a respetar los orígenes de su hijo, a hacerle sentirse integrado junto a sus hermanos, a animarle a curiosear sobre sus raíces sociales y culturales (que no biológicas) es de lo más interesante de la ficción.

Sterling K. Brown pone la nota racial

This is Us presume, además, de uno de los actores revelación de 2016. Conocimos a Sterling K. Brown en la sorprendente American Crime Story, donde dio vida al abogado Chris Darden, que acompañó a la fiscal Marcia Clark en el equipo encargado de meter a OJ Simpson entre rejas, papel por el que se hizo con el Emmy el pasado septiembre.

Si la serie de Ryan Murphy tenía ya un componente racial incuestionable, el intérprete pone la nota diversa también en This Is Us. Es precisamente él quien da vida a Randall, uno de los personajes más carismáticos de la serie y una de las interpretaciones más aclamadas.

Sterling K. Brown | This is Us

El joven Pearson desarrolla cierto miedo a la diferencia, a ser tratado como si no fuera de la familia (su conflicto con su hermano Kevin es otra de las tramas más dolorosas de This is Us), y a la vez culpabilidad por haber tenido más privilegios que otros chicos negros. Tal vez encontrar sus orígenes reales le ayude a clamar ese dolor…

Nominada a los Globos de Oro

Su aventura en los Globos de Oro, apenas cuatro meses después de haber visto la luz su primer episodio, ha sido un importante empujón para la cadena NBC a la hora de renovarla, y de cara a su emisión en otros países.

Sabemos que la prensa extranjera suele nominar y premiar títulos sorprendentes, a veces el fenómeno del momento, pero es cierto que un drama familiar es un fichaje valiente para estas citas. No consiguió finalmente ninguna estatuilla frente al triunfo de The Crown y El infiltrado, a pesar de que su ruidoso estreno estuviera aún reciente, pero sus dos actrices protagonistas, Mandy Moore y Chrissy Metz, se colaron en la categoría de reparto.

Sorpresas, 'flashbacks' y juegos temporales

Gran parte del mérito de que This is Us se haya alzado como sensación de la temporada es su inteligente forma de reinventar un género tan clásico y con tendencia al culebrón fácil.

Además del espíritu acogedor y buenrollero de la serie, uno de los aciertos del equipo del guionista Dan Fogelman (curtido en películas infantiles: Cars, Bolt, Enredados) es plantear lo emocional como una especie de intriga que ir descubriendo poco a poco.

La estrategia temporal, compuesta de flashbacks que repasan la historia de la familia Pearson a través de 30 años, guardan sorpresas (como el final del primer episodio) e incertidumbres interesantes que guían la primera entrega.

This is us | NBC

Renovada por tres temporadas

El aplauso de la prensa especializada y los satisfactorios datos de audiencia (alrededor de 10 millones de espectadores cada semana) han animado a la cadena NBC a renovar This Is Us por dos temporadas más allá de la primera, un movimiento insólito para las plataformas que no son de pago.

No solo demuestra que las ficciones generalistas siguen teniendo empuje, sino que los canales en abierto están empezando a cambiar su estrategia de medición absoluta de los ratings. ¿Qué mejor muestra de confianza en una propuesta creativa que tratarla con mimo? Es otro de los logros que se ha marcado This Is Us.