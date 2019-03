El corto de amor gay entre dos niños que lo está petando en YouTube

El argumento es simple, dos niños se enamoran en el colegio, y el corazón de uno de ellos les une pese a que la mirada de los demás no se lo pondrá fácil. Todo sería convencional y muy al estilo del amor infantil de 'UP!' si no fuera porque en este caso los dos niños son chicos.

Una idea sencilla, evidente y razonable, pero que, precisamente, por eso, porque su sencillez es incontestable, está cortocircuitando la red. Las buenas ideas son las que sientes que podrías haberla tenido tu en un momento lúcido de inspiración, pero no.

Esteban Bravo y Beth David llegaron antes, hace ahora un año pusieron en marcha el crowdfunding en Kickstarter para financiar la banda sonora y el diseño de sonido. Del guion y la animación se ocuparon ellos mismos.

Disney va de guay, pero no llega

Probablemente, estemos antes la primera ficción animada de amor gay entre dos niños. Es cierto que hace poco hablábamos de que Disney se estrenaba en el mundo gay añadiendo de soslayo el beso de dos personajes en la serie 'Star y las fuerzas del mal', y claramente fue un gran paso.

Pero sin restarle mérito: el beso en cuestión pasaría desapercibido para (casi) cualquier niño porque se trataba de una escena coral con varias parejas besándose en un concierto. Además, los personajes eran adultos. Y el beso duró apenas dos segundos en pantalla, dentro de un capítulo concreto de una serie. Es decir: el beso se vio más en redes y medios de comunicación que el tiempo que duró en pantalla.

Otro paso hacia delante (o hacia un lado) fue también de Disney, con el personaje gay de la nueva versión de 'La bella y la bestia', Le Fou, el escudero de Gastón. Lo que hizo que la cinta fuera prohibida en Oriente Medio. Pero, de nuevo, no parecía dignificar la homosexualidad sino crear un estereotipo más cercano al “mariquita” segundón de las pelis españolas de los 70.

Veo el corto con mi hija de seis años

Me siento junto a mi hija en el sofá y pulso play. Vemos el corto completo.

Hay dos momentos importantes que quiero ver como los entiende ella: (1) cuando el niño que sigue al otro trata de frenar sus sentimientos y que no se le note que el corazón se le sale del pecho de amor por su compañero, y (2) cuando los demás niños del colegio pillan a la pareja mirándose a los ojos enamorados como perros. Le pregunto a mi hija ¿qué está pasando?

Respuesta: (1) Al niño le da vergüenza que el otro sepa que está enamorado, porque el amor siempre da vergüenza.

(2) Les miran serios porque ellos no se han enamorado, les tienen envidia.