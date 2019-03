Muchos de los taquillazos de teatro comercial de Madrid están dirigidos por Gabriel Olivares, sin embargo su nombre pasa desapercibido para el gran público. 'Burundanga' lleva en cartel casi seis años con un éxito imparable, esta ha sido una de sus obras más longevas, pero no es la única.

Mires dónde mires en la cartelera madrileña ahí está la dirección de Olivares: en un número ingente de obras de comedia 'mainstream'. Pero detrás estos títulos populares se esconde un autor de obras oscuras, experimentales y minimalistas, que desarrolla en su propio laboratorio.

Así ha nacido 'El Debut', su primer largometraje.

En esta película no hay decorados ni vestuario, tampoco animales. Sí hay actores, pero sus caras a veces se desdibujan, y un mismo personaje acaba siendo representado a la vez por varios intérpretes, como si de una trama de David Lynch se tratara.

'El Debut' es una película rodada bajo la óptica del suzuki, un entrenamiento actoral que trabaja la presencia escénica, y tiene muchas influencias de la danza, artes marciales, tai chi, del teatro griego.

“Hay una filosofía que se esconde en el suzuki y es que los actores poco a poco, según ha ido avanzando la historia y la civilización han ido quitandose capas de energía, esa energía animal del actor se ha ido sustituyendo por una interpretación más tecnológica, luces, sonido…", explica Olivares

"Y, de repente, el actor se iba quedando en la parcela de simplemente interpretar diciendo su texto y realizar ciertas acciones; y, precisamente, el suzuki lo que busca es volver a empoderar al actor a todos los niveles, con una fuerza muy animal, con mucha precisión y eso se traduce en actores que pisan el escenario con una presencia bárbara” añade el director.

De hecho 'El Debut' es un ejemplo de como sin nada -literalmente sin nada- se puede ver casi todo.

“En un primer momento la película iba a ser más convencional en el resultado, queríamos usar partes del ensayo y la creación que sí sabíamos que iba a ser sobre fondo negro y sin vestuario, sólo la ropa de trabajo, con la idea de en un futuro rodar de una manera más convencional y mezclar esos dos universos", apostilla.

"Pero cuando estábamos trabajando en el rodaje nos dimos cuenta de que era innecesario completamente. Hay solo una secuencia realista en la película, que aún potencia más la parte desnuda de la película”, reconoce Olivares.

Raúl Peña es uno de los actores, él encarna a uno de los toreros homosexuales, el otro protagonista es Jorge Monje.

“Básicamente, es una historia de amor en un marco taurino, entre dos hombres, y con toda la frustración de que encierra esto en un mundo donde el amor por otro hombre está muy censurado”, dice Raúl Peña.

“Yo no siento una gran fascinación por los toros, tampoco soy anti-taurino; pero vivo en una cultura en la que ahí está. Siempre he tenido claro es que no me voy a limitar en contar una historia porque haya toros. Puede que el tema sexual entre dos toreros sea polémico pero todo eso está trascendido por el tipo de película que hemos rodado. De hecho nadie que ve 'El Debut' se plantea que es una historia del estilo Brokeback Mountain”, recalca Olivares.

En la cinta, hay una escena de sexo explícito entre los dos personajes pero rodado de forma completamente atípica.

“Es lo más políticamente incorrecto de la película, en la que los dos personajes tienen una relación sexual, vestidos pero desnudos; ellos simulan desnudarse y, en ningún momento, el espectador tiene la sensación de que esa escena no está ocurriendo. Está todo, sin enseñar nada”, nos explica Raúl Peña.

'El Debut es una película única en su puesta en escena experimental y su mezcla de proceso y producto hacen que sea una obra inclasificable.

Raúl Peña advierte: “Nuestra industria peca mucho de no arriesgarse, no es una cuestión de idas de olla, sino contar historias con libertad sin importar el resultado”.