Así es cómo pasas de odiar a tu ex pareja a llevarte bien con ella

Las teleseries nos han hecho crear cierta atracción hacia las parejas tóxicas y tormentosas, un cliché común que ha derivado en una peligrosa creencia: los amores reñidos son los más queridos. Estos retratos nacen con dos intenciones: por un lado, reflejar con cierto realismo los conflictos a los que nos enfrentamos por amor, y por otro, ponernos ante nuestra peor imagen de eso en lo que nos convertimos cuando las relaciones no nos van tan bien, y que nos puede ayudar a salir de ello.

Por suerte, el resultado no siempre es el mismo. Podemos poner el ejemplo de Ross y Rachel, de 'Friends', amantes nocivos por excelencia que nos hicieron creer que eso era lo normal, y el de Hannah y Adam, de 'Girls', que nos alertaron de los peligros de la dependencia emocional.

Pero, ¿qué hay del efecto contrario? ¿Qué series nos han mostrado las etapas que vivimos cuando lo dejamos con nuestra pareja, del odio a la reconciliación, si es que la hay? Ha sido precisamente 'Divorce', la que nos ha brindado esta reflexión, pues en su segunda entrega ha pasado de hablar de la pareja tóxica a plantear una relación sana (más o menos) de ex.

No es que podamos verla como una terapia profesional, pero por fortuna hoy disfrutamos formatos televisivos de corte muy generacional que nos hacen sentir algo más comprendidos en nuestras inquietudes vitales y románticas. Tomemos tres de ellas, 'Divorce', 'Girls' e 'Insecure', para abordar esto de los ex.

'Girls' e 'Insecure': la ruptura y el duelo

Con la expresión formatos generacionales nos referimos a ese tipo de series de corte 'indie' que proliferan en los últimos años, de creadores que vuelcan en ellas temas autobiográficos y que en ocasiones protagonizan su propia ficción. No importan las edades diversas que tengan sus autores, porque suelen dirigirse a coetáneos.

Hablamos de ficciones como 'Louie', 'Atlanta', 'Girls', 'Master of None', 'Divorce', 'Insecure'... En ellas las relaciones amorosas suelen ser clave y fuente de inestabilidad emocional, e igual con las rupturas. Dos de las que mejor encaran ese drama son 'Girls' e 'Insecure', creadas por Lena Dunham (la primera) e Issa Rae (la segunda), que tratan las peripecias de dos chicas de veintitantos que viven en Nueva York y Los Ángeles.

¿Qué les sucede a Issa y a Hannah cuando rompen con Lawrence y Adam? Podríamos apuntar que lo enfocan desde dos puntos de vista diferentes.

'Insecure' se sirve de la ruptura rabiosa y espontánea, espoleada por la infidelidad del personaje femenino, y en 'Girls' hablamos de una más reposada e inevitable, surgida del desgaste (ya lo habían dejado en otra ocasión anterior) y hasta la antipatía. Las implicaciones, eso sí, son similares: la exploración de las consecuencias y el aprendizaje emocional.

En el caso de Issa, le sirve para hacer análisis de sus frustraciones vitales (más profesionales que románticas), y en el de Hannah, para entender la dependencia: Adam y ella lo dejan cuando empiezan a sentirse realizados en otros ámbitos, como el laboral.

¿Es posible la amistad después del amor?

Pero ambas sufren, eso sí, algo a lo que nos hemos enfrentado todos, más duro de aceptar que la ruptura inmediata. Nos referimos al duelo, que puede durar incluso años, que se manifiesta de formas diferentes: los celos, la envidia, la rabia…

De eso justamente va la segunda entrega de 'Insecure', que finaliza con un encuentro amistoso entre Issa y Lawrence, que parece poner paz entre ellos. Lo de Adam y Hannah dura hasta el final de la ficción, cuando lo intentan por última vez, pero comprenden que no tiene sentido. Aun así, de 'Girls' preferimos quedarnos con uno de los mejores episodios de la ficción, 'I Love You Baby', de la quinta temporada: ella acepta que él tiene otra relación y les escribe una carta a ambos para desearles buena suerte.

'Divorce', la serie en la que el personaje protagonista de Sarah Jessica Parker se divorcia (oh, sorpresa), también plantea el duelo, pero sobre todo una obligación que los que no tienen hijos no siempre conocen: tener que ver a tu ex (muy) a menudo.

Lo bueno es que eso les permite explorar la idea de la amistad, mezclada con el deseo y un improbable reencuentro, sí, pero por encima de todo el anhelo de mantener a esa anterior pareja en tu vida.

A Frances y a Robert les sucede algo curioso y bonito: después de aborrecerse, comienzan a verse de nuevo como en los comienzos de su noviazgo, sus virtudes más allá de sus defectos. Si lo pensamos bien, eso también podemos quererlo nosotros, ¿no? Si elegimos a esa persona especial, ¿por qué renunciar a todo lo bueno que sigue habiendo en ella?