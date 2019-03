Antes de ser mujer, Capitana Marvel fue dos veces hombre, uno en Marvel y otro en DC

La curiosa historia de la Capitana Marvel tiene una raíz en el mismo origen de los superhéroes. La Capitana fue Capitán y primero pasó por DC. No, no es que sea un héroe trans, ni nada por el estilo, pero digamos que el título de su nombre ha sufrido una secuencia de cambios y disputas más complicado que lo que aparenta.

El Capitán Marvel original fue creado en 1939 por Bill Parker y C.C. Beck para Fawcett Publications. Se llamaba Billy Batson y tenía el poder de convertirse en el Capitán Marvel, el hombre mortal más poderoso del mundo, cuando pronunciaba la palabra mágica ¡SHAZAM!, el nombre del mago que le dio ese poder, y un acrónimo de la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la valentía de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Fue el primer superhéroe en conocer una adaptación cinematográfica. El serial ‘Adventures of Captain Marvel’ de 1941.

Hay una larga y complicada historia sobre el éxito del personaje, desde una demanda que lo sacó de su compañía original en 1953 a cómo llegó a recabar en los cómics de DC.

Lo curioso es que después de la demanda y antes de que llegara a la casa de Superman, mientras ninguna colección del personaje estaba siendo publicada, Stan Lee y Marvel Comics aprovecharon el impasse y compraron la marca registrada.

Capitán Marvel todavía era un producto con posibilidades, pero resultó que solo habían conseguido el nombre, no el personaje. Además, tenían que publicar cada dos años, de lo contrario, la marca regresaría a Fawcett.

Así, crearon un guerrero extraterrestre llamado Mar-Vell, un capitán de ejército de su planeta. Se hizo pasar por un científico espacial para infiltrarse en Cabo Cañaveral y allí conocería a Carol Danvers, la jefa de seguridad. En alguna de sus aventuras, una máquina de su planeta explotó, y para evitar que dañara a Carol, la protegió con su cuerpo.

Problema, debido a una mezcla de su ADN alienígena con el suyo a través de la radiación de la explosión, Danvers había desarrollado poderes similares al Capitán Mar-Vell. Era 1977 y se le bautizó como Mrs. Marvel.

Mrs. Marvel empezó una larga y tumultuosa carrera en el mundo de los tebeos mientras Mar-Vell moría en 1982 de cáncer. Hubo otros personajes de Marvel que usaron el nombre de Capitán Marvel, algunos relacionados con Mar-Vell y otros no. En 2012, Mar-Vell resucitó para volver a morir mientras salvaba el universo.

La típica rutina mesiánica de los superhéroes de otro planeta. Después de esto, por fin, Carol Danvers decidió asumir el título de Capitana Marvel. Hasta ese momento, todas sus apariciones audiovisuales habían sido como Mrs Marvel, con atuendos diferentes. Muchos chavales de los 90 la recuerdan con su sexy traje azul oscuro en la serie de los ‘X-Men’.

Pero su estatus final, el de Captain Marvel, es el que se adapta en la película de Marvel, con Carol Davers siendo interpretada por Brie Larson, y tuvo que pasar por unas cuantas transformaciones que fueron tomando los nombres de Binary o Warbird. Mientras tanto, DC recompró al Capitán Marvel original de Fawcett en 1972, pero ya no pudieron usar su nombre en el título, porque Marvel Comics había cerrado la marca registrada en 1967.

Por lo tanto, DC decidió retitular el cómic y utilizarlo como marca registrada para marketing con la palabra mágica ¡SHAZAM!, pese a que dentro, seguía siendo Capitán Marvel.

Esto llevaba a la confusión, puesto que el nombre en la cubierta del tebeo llevaba a muchos a pensar que su nombre es Shazam. En 2012 DC reinició toda su línea de cómics, reimaginando a muchos de sus personajes, uno de ellos fue este Capitán Marvel, y ya en esta nueva versión, con un nuevo traje, nuevos poderes y una nueva historia, se llama, ahora sí, Shazam.

Este es el héroe que estará en la nueva película que saldrá de DC en abril, interpretada por Asher Angel (como el niño) y Zachary Levy (como el héroe).

¿Confuso? Eso es porque no nos hemos metido en todas las iteraciones que ha tenido la Capitana en diferentes sagas, fue incluso una personaje afroamericana que lideró Los Vengadores. Pero la encarnación que va a calar en la cultura pop es la que nos trae la película con Brie Larson, la primera adaptación de Marvel con una mujer protagonista. Casi nada.

Pero parece que no ha tenido suficiente con luchar en los cómics para lograr su identidad, y ahora tiene que lidiar con el linchamiento en internet de los incels y fans enfermizos cabreados porque una mujer sea más poderosa que el resto de los héroes. A Supergirl y a Wonder Woman no les pasó, quizá DC no tenga el mismo éxito en el cine que Marvel, pero la pedrada en la cabeza que deja esta última sí que es mucho más poderosa.