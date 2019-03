No voy disfrazada de Marilyn Monroe; mi ropa es vintage

“Pero si esto ya lo llevaba yo de joven”, he escuchado esta frase muchas veces a mi madre y a mis tías. Porque en la moda todo vuelve. Es hora de que nos adentremos en lo vintage para descubrir que quizá aquel abrigo de tu abuela, que tienes guardado en el armario, sea todo un hit en tu Instagram.

Aunque para vestir con un look vintage hace falta carácter. Si no te gusta que te miren quizá esto no sea para ti. Que se lo digan a Miss Loot quien es muchas veces el centro de atención por su estilo a lo Marilyn Monroe.

La gente suele pensar que va caracterizada como la actriz y aunque la comparación la halaga, a veces vive situaciones un poco incómodas cuando algunos hombres la “piropean” por la calle. “Anoche uno empezó a decirme Marilyn y que le diera un beso, me volví y le hice un corte de mangas”.

Su estilo se asemeja al de los años 40 y 50, aunque a veces también a los años 20. Suele comprar en tiendas de segunda mano como Humana o Aramayo en Madrid, pero cuando es para algún tema profesional, como su espectáculo de burlesque, prefiere ser ella misma la que crea el vestuario.

De una compradora, a una vendedora, preguntamos a la actriz Irene Rubio cómo fueron sus comienzos en la comercialización de ropa vintage. “Pues a mi me gustaba mucho la ropa de otros tiempos desde siempre y de alguna manera disfrazarme y performarme ya que soy actriz. Durante los años que viví en Estocolmo almacené un montón de piezas vintage encontradas allí en otros viajes y a mi vuelta a Madrid se me ocurrió la idea de venderlas entre amigos”

Más tarde llegó Cordelia, la marca con la que profesionalizó lo que empezó como casualidad. Su paso por el Lost and Found Market o el Mercado de Motores la llevó a abrir su propia tienda física cuando encontró un local que se adecuaba mucho a la marca. Allí vende todo el material que consigue de sus viajes por lo que puedes encontrar ropa americana, europea e incluso de Japón.

Sacar provecho de este tipo de tiendas ayuda a conseguir un estilo propio, tienes la oportunidad de conseguir una prenda única con la que destacar. El sitio ideal cuando tienes una boda o evento similar y te entra el pánico al pensar que alguien puede repetir modelito.