Todas somos las brujas que no pudieron quemar

Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, esta frase, aunque maravillosa y llena de carga simbólica, me chirría porque:

Me chirría porque:

- Aunque la palabra bruja, que en inglés se dice witch, deviene de una antiquísima palabra y práctica egipcia, “baq” que significa varias cosas: poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce su poder y lo usa, mujer que conoce el poder. O sea que bruja significa mujer empoderada.

- Siempre ha habido mujeres con poder ya que el poder recaía en el conocimiento de plantas aka drogas aka medicina aka control de la reproducción y era transmitido de madres a hijas ósea desarrollado por mujeres. Cuando se empezó a estudiar medicina en las Universidades los hombres consideraban a las mujeres conocedoras de las plantas medicinales competencia desleal y como reacción se creó la Inquisición y el concepto brujas. Jugada redonda.

Somos hijas, la gran mayoría, de mujeres que nos han educado en el machismo porque tanto las hijas como los hijos estuvieran “bien” educados y no fueran unos perdidos de la vida entendidos por perdidos personas libres de ser como fueran tanto en orientación sexual, identidad, aficiones deportivas & creativas, vaya, libres en el concepto más amplio de la palabra, recaía-recae como responsabilidad familiar y social única y exclusiva en las madres, el padre con trabajar tenía/tiene suficiente porque las tareas domésticas y el cuidado no es trabajar en esas mentes tan lúcidas de quienes piensan eso. Inciso: Esto va cambiando pero no mucho porque las bajas por cuidado y la reducción de jornada continúa siendo cogidas mayoritariamente por mujeres.

Pues lo dicho, la gran mayoría no somos hijas de brujas y eso nos ha provocado un gran conflicto emocional, un dilema afectivo, un desgarramiento interno y una dura batalla, metafóricamente hablando, con seres queridos porque queremos a nuestras madres y no queremos defraudar, ni herir, ni avergonzar pero hemos sentido que les hemos defraudo en el concepto 'mujerquedebemosser' ya que esa 'mujerquedebemosser' no existe ni es posible ya que es fruto de la imaginación, deseos y necesidades del hombre.

El poder de la narración y la imagen para reproducir la construcción social de hombres y mujeres se convierte en una eficaz herramienta de transmisión de estereotipos asociados al género que perpetúan las desigualdades. Culpamos a Disney de ese imaginario machista y no es que pretenda quitarle o restarle responsabilidad, 'Diosquenoexiste' me libre, pero no hace más que dar forma, a la vez que refuerza, al imaginario social judeocristiano madre versus puta, la cultura no refleja lo que hay, elige, muestra el patriarcado, lo crea y lo hace así:

Mujer buena Mujer mala

Princesa Bruja

Joven Vieja

Guapa Fea

Amorosa Envidiosa

No existe esa división con respecto al hombre porque el hombre bueno es el príncipe, el caballero y el hombre malo no es un hombre es un monstruo, una bestia hechizada por una bruja porque su naturaleza de hombre es ser 'buenoprincipecaballero' o un pirata venido a menos. También está el hombre gracioso pero que es siervo del hombre príncipe-caballero. El hombre como definición de caballero y no entra nada más en ese concepto pero tardan menos que cero luego en #notallmen las mismas mentes brillantes que comentábamos antes.

No es solo Disney, es la Iglesia y el sistema patriarcal de las sociedades machistas que nos han hecho creer que las mujeres solo tenemos dos opciones que además nos enfrentan entre sí, ¿que sería del patriarcado sin la misoginia? Nada, ya os lo digo yo. Y que el hombre es bueno por naturaleza y si no lo es no es un hombre

Isabel de Castilla es un claro ejemplo de que la historia nos la cuentan hombres para los hombres. Isabel era una mujer codiciosa, una mujer ambiciosa con unas gran ansías de poder pero claro, eso en una mujer no podía/puede ser así porque no cumple el mandato de la 'mujerquedebemosser' y en vez de decir que lo único que le importaba era el trono, y conservarlo, teniendo que hacer tratos para ello y como consecuencia de esos tratos expulsó a los judíos y no porque defendiera el catolicismo ni mucho menos creyera en la Santa Inquisición, nos la muestran como una mujer muy católica.

La Edad Media no fue la época peor para las mujeres fue el siglo s XVII, cuando la Iglesia tuvo un férreo control de las instituciones y nos sacaron de las Universidades, recuerden competencia desleal, y nos quitaron el poder, a las pocas que lo tenían que no hay que olvidar que no solo el género nos provoca desigualdad también la clase y la raza, entre otras.

Sí, he dicho Universidad porque en el siglo XVI tanto Francisca de Nebrija como Luisa de Medrano fueron profesoras en la Universidad. Aquella entrada de nuestro país en el Renacimiento, desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el de Felipe II, resultó inauditamente fructífera desde el punto de vista de la intelectualidad femenina y nunca más volvió a repetirse hasta el siglo XX con la generación del 26 (no es errata, 26, sí). No es de extrañar que las mujeres en cuanto volvieron a tener acceso a la Universidad eligieran mayoritariamente medicina porque el oficio más antiguo del mundo nunca ha sido la prostitución sino el de parteras.