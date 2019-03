Todas las frases que dice una persona machista creyendo que es feminista

Estas trampas del lenguaje son como los 'false friends' en inglés. Aquellas palabras que se escriben parecidas pero tienen un significado completamente diferente, sirva de ejemplo 'actually', que nunca ha significado actualmente sino en realidad. En nuestro lenguaje coloquial pululan con total libertad expresiones y conceptos así porque el lenguaje configura la realidad y la realidad es que el patriarcado no deja a las mujeres en buen lugar nunca y no desaprovecha nada para conseguirlo.

Yo que no creo en San Valentín porque no creo en ninguna fiesta que no incluya algún manjar típico pero sí creo en poder mejorar, en la ignorancia de la gente sin mala intención y que las violencias de género son estructurales, os dejo algunos ejemplos de lo que nunca hay que decir si no queremos reforzar las violencias de género y luego rasgarnos la camisa como Camarón cuando vemos las cifras de la vergüenza es decir los feminicidios (desde 2010, año que se empezó a recoger cifras en España , 1000, MIL, mujeres han sido asesinadas por hombres. Traducción MIL hombres asesinos de mujeres en nueve años). Fuente: Feminicido.net

*Basado en hechos/frases reales

1. “Estoy a favor del feminismo pero el feminismo moderado (moderado= que no me interpela) no el radical". Radical significa ir a la raíz del problema. En feminismo el feminismo radical es aquel que se centra en erradicar el patriarcado. No tiene nada que ver con extremos. Además que imponer a las mujeres un rol femenino que tiene el enfado vetado, y que conlleva el deber de sr cordiales y conciliadoras, es otra vía para mantenernos alejadas del conflicto social y por lo tanto de la esfera pública y la toma de decisiones, que dice mi amiga y mi admirada Magdalena Proust.

2. “Si eso es ser feminista seré feminista.” A ver, si no sabes que es el feminismo y por ello te cuesta identificarte como tal es tu problema, fórmate y deja de ser un tibio/a. Nadie siente vergüenza ni duda en identificarse en aquello de lo que está orgulloso y querer un mundo que no sé si mejor pero desde luego más justo es de estar muy orgullosa. Decir “aquí estamos las feministas” es, en mi opinión, uno de los mayores logros de estos tiempos. Reivindicar el feminismo despojándolo de las creencias machistas y patriarcales que lo cubrían.

3. “Mujeres excepcionales.” Esto en títulos de libros reivindicando el papel de las mujeres, Mmmm..¿quieren decir que lo normal en las mujer es no sobresalir o qué?

4. “Los hombres machistas mal pero las mujeres machistas peor.” NO. Nunca sabes el por qué una mujer dice algo, puede que dependa su vida de ello. Recordad: un hombre teme que se rían de él, una mujer teme que la maten. ¿E incluso en ser machista nosotras vamos a ser peor? Como mínimo igual.

5. “Hay que ocuparse de problemas de verdad no si te dejas pelos en el cuerpo”, dijo nunca nadie que se ocupe de problemas de verdad. Y de verdad qué es, lo que ellos consideran, claro. La mujer de verdad, el feminismo de verdad, el trabajo de verdad, los libros de verdad. Ellos marcan el criterio de verdad/calidad y oh, siempre es lo que favorece al hombre y desfavorece a la mujer.

6. “Amor es amor”. Este claim me chirría en todo mi ser casi tanto como el “no es no”. Entiendo la intención, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones, pero no llega. El amor no te valida como sujeto activo deseante y el consentimiento se queda corto ante situaciones de vida o muerte o ante borracheras que te hacen entregarte a la inconsciencia, reivindiquemos el deseo mutuo no el amooooourrrr.

7. “Son unos locos/montruos/enfermos”. Cuando nos referimos a hombres que hacen violencias de género. Son hombres, son los alumnos aventajados del patriarcado, los que se han creído que de verdad tienen derechos sobre las mujeres, los tontos útiles pero hombres, no los saquéis de esa esfera porque entonces siempre son los otros y la educación&socialización&cultura no condicionan/forman.

8. “Son las madres las que educan así”. La responsabilidad de educar no recae únicamente en las madres y no educar es educar, dadle una vuelta.

9. "Por favor, dejemos de decir “soy feminista pero no odio a los hombres”. Quien no haya entendido esto no merece ninguna explicación más. Nadie dice “soy antirracista pero no odio a los blancos”.

10. “Claro, a ti te preocupa porque tienes hijas”. Obviamente, el machismo y las violencias de género las sufrimos en su máximo esplendor las mujeres y las niñas PERO ¿no es preocupante, incluso cuando el niño es blanco y heteronormativo, el hombre que el patriarcado le machaca que debe ser? Sé un hombre es la frase que más dolor y sufrimiento causa a quien la recibe y a quienes le rodean ¿cuántos niños/adolescentes/hombres no les hace sentirse bien humillar y denigrar a las mujeres pero es su única forma de gritar a la sociedad que ellos son hombres? Y no, no los estoy justificando, los estoy analizando.

Es verdad que todavía hay quien se ha quedado enrocado en el “ni machista ni feminista, persona” pero ahí poco se puede hacer que como decía mi abuela de donde no hay no se puede sacar. Avancemos y analicemos el por qué cual cirujanas. Por poco que te pares y pienses verás que ser mujer es como el ser gorda del que hablaba al principio, el mal. o ¿aún crees que a los gays con pluma aka femeninos se les ataca por ser poco hombres en vez de ser un poco mujer? Piensa. Confío en que puedes.