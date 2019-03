Ni Tinder ni el #MeToo han podido erradicar las caravanas de mujeres

Llega la época de vacaciones. Desde hace años, y siempre que he podido alejarme unos días de mi ciudad, he tratado de buscar lugares alejados de la masificación turística. No sé, seré un ser extraño, pero no me gusta ir a desconectar a un lugar donde me voy a estresar esperando colas, esquivando hordas de turistas o gente matándose por conseguir fotos imposibles.