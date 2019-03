Sindy Takanashi: "El feminismo me hizo darme cuenta de que había sido violada durante año y medio"

La activista Sindy Takanashi cede el rol de entrevistadora a su pareja, el influencer Darío Eme Hache, y responde a todo tipo de preguntas acerca del feminismo y la prostitución. Se trata de la última entrega del nuevo formato de Flooxer 'Las uñas', un espacio que da voz a algunas de las figuras más destacadas del activismo y la contracultura; eso sí, todo mientras les hacen una manicura.

En la entrevista completa, disponible en el canal de Flooxer en Atresplayer, Sindy Takanashi cuenta que nació en Venezuela y, tras vivir en varios países latinoamericanos, llegó a España a los 14 años al marcharse de casa de sus padres. Al cumplir la mayoría de edad, comenzó a ejercer la prostitución.

La activista no recuerda su infancia con especial cariño: "Infancia como tal se podría decir que no he tenido, porque he tenido que ser mayor desde muy pequeñita. Mi madre se puso muy mala cuando tenía 6 u 8 años y he tenido que cuidar de ella y de mi hermano toda mi infancia".

El principal motivo de su huida a España reside en una relación anterior que denomina como "súper tóxica": "Pasé de depender de mi familia a depender de ese tío. Me encontré en una situación con un tío 7 años mayor que yo que era maltratador".

Hay dos cosas que le han salvado la vida: el arte de las uñas y el feminismo. Aun así, reconoce que al principio no le convencía la ideología: "Feminista como tal he sido siempre, desde pequeña algo me chirriaba. Cuando empecé a ser trabajadora sexual renegué del feminismo, pero porque el feminismo renegaba de mí. Para la rama más conocida del feminismo yo estaba colaborando con que existiera la trata de personas, en que existiera la explotación sexual...".

Por fortuna, Takanashi descubrió otras ramas del movimiento que aceptaban su profesión y su vida cambió: "El informarme sobre feminismo me hizo darme cuenta de que yo había sido violada durante un año y medio. Ha sido duro identificarme como feminista, porque era aceptar que todo eso había ocurrido en mi vida. Estoy agradecida porque me ha aportado cosas súper positivas".

'Las uñas', el nuevo formato de Flooxer

Flooxer | Las Uñas | flooxer

Denuncia, feminismo, sexualidad... Flooxer estrena 'Las Uñas', un nuevo formato de entrevistas que da voz a algunas de las figuras del activismo, feminismo y la contracultura más destacadas de nuestro país.

Topacio Fresh, Laura Escanes, Soy Una Pringada, Yaiza RedLights, Amarna Miller y Samantha Hudson son la primeras invitadas a poner sus manos en las manos de Sindy Takanashi, quien, usando como excusa la cercanía que da el proceso del ‘nailz art’, genera una conversación natural, cercana, y, sobre todo, sin prejuicios.

Gracias al contexto íntimo y costumbrista, 'Las Uñas' supone la normalización de muchos "problemas invisibles", dando pie al debate y la reflexión.