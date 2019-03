No quiero rollo, solo te veo como una amiga: estás en la Friendzone, ¿y ahora qué?

Pero las cosas no son tan simples como parecen. Ya me gustaría a mí que solo los hombres fuesen las “víctimas” de esta problemática romántica. Lo de “me caes muy bien pero solo te veo como amiga” me lo habrán dicho un centenar de veces y ¿sabéis qué? Que no pasa nada.

¿En serio vas a arriesgarte a perder a un colega por una tontería así? Puede que yo ya me haya inmunizado a los rechazos y ya no les de mayor importancia pero se vive mucho mejor así.

Tu amigo te rechaza

La vida real poco tiene que ver con las comedias románticas de Hollywood con las hemos crecido. No, el chico o la chica que te gusta no va a caer de repente que el amor que siempre ha estado buscando lo ha tenido delante toda su vida.

En la vida real, ese amigo se liará con todo el mundo antes que contigo. Así que prepárate para saber aceptar un rechazo con elegancia porque lo vas a necesitar.

A mí, en la vida se me ha ocurrido echar la culpa a la otra persona y, por ello, es que nadie me ha metido en la Friendzone. Me ha tocado vivir esa situación como me ha tocado ser la hija de mi madre.

Uno de los consejos que suelen darte en estos momentos de corazón roto es que olvides a esa persona para siempre y te alejes de ella. No falla. Y por mucho que te lo digan con muy buena intención y porque se preocupan por ti, yo siempre he decidido no hacer caso de esos consejos.

Tu amigo quiere algo contigo

La amistad no se abandona cuando una persona no te da todo lo que quieres. Si tu amigo ha estado siempre a tu lado, si te apoya continuamente, te aconseja, te divierte y te quiere, ¿cómo vas a ser así de egoísta?

Encárgate tú de poner cierta distancia y de conocer a más gente, pero nunca rechaces a los amigos de verdad y principalmente no les hagas sentirse culpables.

En el caso de que simplemente te hayas hecho amigo de esa persona por un interés, que ya puede ser que quieras acostarte con ella o que te ayude a conseguir un trabajo, ya te voy diciendo que eres un horror de persona. Eres como en esos típicos telfilmes donde al final se descubre que el amigo con apariencia de inocencia resulta ser un sociópata asesino.

La amistad es una de las cosas más importantes de la vida. Siempre se dice que es nuestra segunda familia porque a nuestros amigos los escogemos nosotros. No es fácil encontrar a gente que merezca la pena para que esté en tu vida.

Muchas relaciones son pasajeras y las amistades suelen durar para toda la vida. Así que ante un “no siento lo mismo por ti” ten en cuenta que quizá has perdido la posibilidad de tener una relación de tres años con esa persona, pero puede que des lugar a una amistad de treinta años.

Así que la próxima vez que te encuentres en la Friendzone, no te victimices y siéntete orgulloso porque eso puede ser “el comienzo de una hermosa amistad”.