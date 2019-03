¿Por qué siempre rompes con tu pareja en verano?

SOL, CALOR, VACACIONES Y DESAMOR

El a veces insoportable calor suele caldear el ambiente y freír el cerebro de los cónyuges. A esto hay que sumarle que ya no os veis sólo durante ese ratito nocturno en el que cenáis mientras os decís lo mucho que os habéis echado de menos sino que, de repente, os pasáis el día juntos, 24/7. Las vacaciones se han convertido en rutina y la rutina en unas posibles vacaciones. Y, encima, para rematar, tu pareja ha puesto una cara un poco rara cuando te has probado el bañador del año pasado, en ese momento has pensado, maldición, otro verano que me ha pasado de largo la operación bikini.