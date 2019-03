De Polly Pocket a Skeletor: Aquellos juguetes de tu infancia que tu madre tiró hoy se venden a precios desorbitados

Con el paso de los años, muchos juguetes de los 80 y de los 90 se han convertido en verdaderos objetos de coleccionista. ¿Esto qué quiere decir? Que se han revalorizado. Te puedes ganar bastante dinero si aún conservas algunos de esos productos en buen estado.

Cuanto menos usado, más dinero puedes ganar. Es imposible o casi, que aún conserves a Los Caballeros del Zodíaco en su cajas y que no se hayan estropeado con el paso del tiempo. De chicos jugábamos con las cosas, no las teníamos de adorno y te vas a arrepentir de esto porque algunas de estas figuras se venden por cien euros en salones especializados en cultura japonesa.

Los productos de series anime como estos o los objetos de Sailor Moon son muy codiciados por los fans. Yo aún tengo en mi poder algo del merchandising de Sailor Moon como los cetros o broches mágicos. Alguna vez he pensado en venderlos pero al no conservar sus cajas originales no podría conseguir un precio muy elevado, y soy demasiado fan como para deshacerme de ellos.

Investigando sobre el tema me comentan que por el 25 aniversario de la serie, Bandai y muchas otras marcas sacaron a la venta réplicas de estos productos que se popularizaron en los 90, lo que ha hecho que el precio se devalúe. Los broches y cetros pueden alcanzar los 80 euros como mucho, pero uno de los objetos más valorizados es el Star Locket por el que se ha llegado a pagar 500 euros.

Otro de los productos que más éxito tienen en webs de subasta y coleccionismo son los Polly Pockets. Estas cajitas escondían en su interior unas mini casitas de muñecas y existían un gran tipo de variedades. Es un producto que se ha seguido comercializando y adaptando a esta nueva década, pero los producidos durante los 90 adquieren mayor valor, encontramos muchos por precios alrededor de los treinta y cuarenta euros, y recientemente un lote de varios se vendió en ebay por 157 euros por el que llegaron a pujar 60 personas.

Esto no ocurre solo con los productos extranjeros, con un solo repaso a webs como Todocoleccion, eBay o la app Wallapop encontramos juguetes de marcas clásicas nacionales como Feber por los que hay gente dispuesta a pagar cerca de 100 euros. Tengo un Baby Feber llamado Remington (me gustaba mucho la serie Remington Steele) que no vendería por nada pero si no le tenéis tanto cariño como yo a ese cabezón pelirrojo quizá podréis ganar algo con él (dependiendo de su buen estado). En todocoleccion hay algunos por 125 euros.

La familia Chabel también te puede sacar de un apuro, si no eres como yo y no lanzaste al padre de la familia por la ventana y aún lo conservas en su caja y sin estrenar puedes ponerlo a la venta por unos 89 euros. No sé qué pasaría con el resto de mobiliario y personajes de esta peculiar familia pero no recuerdo haberlos tratado tan mal. Quizá mi madre harta de tener tantos trastos en la casa los donara a una buena causa, y más me vale que no se entere de que si no se hubiese deshecho de la casa de Chabel ahora mismo podría haber ganado como mínimo 90 euros.

Yo era mucho de jugar con mis primos, iba a menudo a comer a su casa y recuerdo que además de los Caballeros del Zodíaco, tenían a Skeletor el enemigo de He-Man, por el que se ha llegado a pagar 200 euros y al bebé Sinclair de la serie Dinosaurio que en todocoleccion cuesta la friolera de otros 200 euros.

Es cierto que quizá no todos estos productos se vendan por muy valorado que estén, pero por los cálculos que he hecho, entre mis primos y yo podríamos ganar casi unos 1.000 euros. Eso si hubiésemos sido más cuidadosos con los juguetes. Así que si ahora te encuentras en la tesitura de tener que escuchar a los más pequeños decir “quiero esto y esto otro”, cómpralo, cómpralo todo. Piensa en el futuro y compra dos de cada, uno para jugar y otro para no sacar de la caja, porque quizá sea un gasto que vayas a ver compensado dentro de veinte años.