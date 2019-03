Polémica en Matadero: ¡Manos arriba, esto es un desahucio!; así se sienten los actores contrarios al cambio

Días después de la polémica presentación de las Naves del Matadero, Manuela Carmena dio un paso atrás, cesando a la Concejala de Cultura, Celia Mayer, pero sin anunciar ninguna medida concreta para el teatro en Matadero, pues se trata de un concurso público licitado con todas las garantías y sobre el que poco podría hacerse a estas alturas para declarar nulo o dar marcha atrás. Ya existe una programación negociada, las máquinas de las Naves están en marcha y tienen el rumbo marcado, bajo el timón del nuevo director, Mateo Feijóo.

¿Qué hizo rasgarse las vestiduras a estos actores, productores y directores para volverse contra del proyecto? Vamos al grano: hablamos con Tristán Ulloa, Roberto Álvarez y Javier Ortíz. No militan, ni representan a nadie más que a ellos, no gestionan recursos públicos, pero los tres han demostrado una implicación contundente con su profesión: han actuado, dirigido, producido y exhibido teatro en Madrid, con pasión y compromiso.

Más del tiempo entre costuras | antena3.com

Tristán Ulloa fue de los primeros en tuitear cuando siguió en directo la presentación del proyecto de Feijoo: “Una cosa es compartir un espacio en el que estás y otra diferente que te desahucien. Me parece reaccionario. Me siento engañado".

Su tuit fue compartido por otros rostros conocidos de la profesión, como Blanca Portillo. “Yo tenía cierta ilusión por lo que pudiese traer este nuevo proyecto. Me parecía incluso necesario compartir nuestro espacio con otras disciplinas, pero no sólo ahora, sino siempre. Lo que no me esperaba es esa escoba que nos barre ‘a los del teatro’ directamente de tres espacios (contando con el Fernán Gómez)”, explica Ulloa, que reconoce no entender qué quiere decir el epígrafe Artes Vivas que ahora llevarán las Naves del Matadero.

“La definición de teatro vivo o muerto me parece snob”, recalca, mientras recuerda que escuchó la rueda de prensa con curiosidad y ganas de conocer el nuevo proyecto.

“Salieron incluso al escenario artistas que admiro y conozco personalmente, como Aitor Saraiba. Pero Feijóo quiso golpear antes de ser golpeado, aún no sé por quién, y se mostró soberbio y faltón. Enfrente tenía a un gremio herido y asustado, con el 90% de paro, que le mostró su respeto durante todo el acto. Feijóo perdió una oportunidad de dialogar con ellos, de mostrar un mínimo de empatía. Prefirió mostrarse prepotente y muy 'moderno'. Me pareció un cliché trasnochado, sinceramente”, responde Ulloa a Tribus Ocultas.

Javier Ortiz, fundador de El Sol de York | Academia de las Artes Escénicas

Javier Ortiz no es tan mediático, pero ha dedicado su vida a la producción y programación teatral. Fundó una sala de teatro en Madrid, El Sol de York, y la gestionó con valentía hasta su cierre hace un par de años. Ortiz cree que el problema del Ayuntamiento de Madrid ha sido no explicar dónde se va a poder ver lo que se venía haciendo en las Naves.

“El Matadero es muy grande y hay espacios que podrían albergar la programación que se venía haciendo con anterioridad: el plató de la Cineteca y la Nave 16, por ejemplo, que no eran objeto del concurso del Ayuntamiento. Me alegro mucho de la propuesta del nuevo equipo, pero sería mejor si no se hiciera a costa de lo que ya estaba. Creo que ambas propuestas deberían convivir. No hace falta desvestir un santo para vestir otro. Creo que esa es la queja de la profesión”, apunta Ortiz.

El problema no es la creación de un espacio multidisciplinar o experimental, sino la sensación del gremio teatral de que se ha dado un golpe de timón que les empuja fuera de los planes.

Roberto Álvarez, actor y productor | Agencias

Roberto Álvarez expone su visión como actor y productor teatral: “No se puede frenar así el funcionamiento de espacios tan consolidados, donde se ha visto el mejor teatro de los últimos años, verdaderas creaciones de teatro contemporáneo, muchas con nuevos lenguajes, con la aparición de nuevos directores con muchísima fuerza y capacidad".

"Romper ese impulso con publico consolidado y dejando fuera a compañías nacionales de un sector dominado por la precariedad y la escasez de lugares donde exhibir sus proyectos es simplemente el mayor error de gestión cultural que he conocido a lo largo de mis 40 años de profesión”, apostilla.

En la presentación del proyecto se usó esta definición: “Se pretende crear un espacio en el que las artes escénicas conectarán con los artes visuales, la literatura, la filosofía, el cine, la música y las actividades transmedia”.

¿Pero el teatro estaba desvinculado de la literatura, filosofía, cine, música? ¿En qué medida podría ser una necesidad suficiente para cambiar el rumbo de las Naves? Tristán Ulloa reconoce no entender a qué vienen esos objetivos.

“Hay como un afán por parte del nuevo equipo de presentar al teatro como un monolito rígido y clásico. Por aquí, han pasado espectáculos interdisciplinares de toda índole, no sólo clásicos. El teatro no puede desvincularse de la literatura porque es literatura, pero es que, además, se han programado espectáculos que han combinado con la danza, el cine, la música, el circo... Con esa idea creó Mario Gas estos espacios”, rememora Ulloa

Hace unos meses se estrenó en la sala Max Aub del Matadero ‘Tierra de fuego’ un montaje dirigido por Claudio Tolcachir en el que participó Ulloa, sobre el encuentro entre una mujer israelí víctima de un atentado frente a su perpetrador palestino.

“Se trató de un espectáculo conceptual en su forma pero muy emotivo y que exigía un espectador muy activo. Cada día, la sala se convertía en un foro, en una reflexión, en una emoción. Tuvimos debates con el público y recibimos visitas de víctimas de terrorismo de todo tipo, de exterroristas, de refugiados, de embajadores de ambos países, de ONGs... ¿Es eso estar desvinculado? ¿no es eso lo que tiene que ser un arte vivo?", añade.

"Por cierto, invitamos en repetidas ocasiones tanto a la alcaldesa Manuela Carmena como a la entonces concejala de Cultura, Celia Mayer, y nunca recibimos su visita ni su respuesta. Eso sí es algo muy comentado en el gremio: cierta desconexión de este Ayuntamiento (al que muchos hemos votado) con la Cultura que se hace en la ciudad. Su silencio, su inmovilismo, su opacidad. ¿Alguien en estos dos años ha leído el plan de Cultura de Mayer? Que nos lo cuente a los demás, por favor. No sé, tal vez pusimos demasiadas expectativas”, replica.

Los medios de comunicación más conservadores que hasta ahora venían un bloque izquierda-teatro, ahora parecen festejar esta ruptura posicionándose contra el consistorio, cuando, probablemente, nunca le habrían dado esta cobertura al tema de tratarse de un gobierno del Partido Popular.

Javier Ortíz se lamenta de esta percepción: “Me produce cierta vergüenza lo que ha pasado con Miren Gaztañaga o con Valtonyc, por poner dos ejemplos recientes; y, en Matadero, hay algo de eso también. Todo es más complejo de lo que los medios reflejan".

"La cultura es mucho más que el IVA y las subvenciones, que es de lo que la gente más ha oído hablar. Tendríamos un sector cultural mejor si se escuchara más a los profesionales del sector. ¿Qué está pasando con Madrid Destino?¿Dónde está el Plan Estratégico de cultura para Madrid?¿Por qué es tan difícil encontrarlo? ¿Qué pasa con el Albéniz o con el Teatro de Madrid? ¿Qué ha pasado con Madrid Activa y el teatro en los distritos? ¿Qué papel juegan las artes en la educación? Creo también que en los medios a veces la información se reduce a una cuestión de buenos y malos, o de los míos contra los otros", se pregunta Ortiz.

Tristán Ulloa apostilla, finalmente: “Yo voté a Carmena, me considero de izquierdas; pero no tolero la incompetencia venga de donde venga. En ese sentido, me considero mucho más crítico con los más afines”.