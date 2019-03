“Pasé cuatro años en Londres desconectada de las noticias de España, y ya no vivo amargada”

Tenemos la recámara repleta de chistes y comentarios jocosos pero sin perder la indignación. Yo tengo uno muy bueno, y algo retorcido. ¿Recuerdas cuando Rafael Hernando dijo en un vídeo del PP que “Nos ha faltado piel”? Pues probablemente se refería a que nos faltaba hidratación. Si no estás atento al show business político del día a día puede que esta frase no te diga nada, pero todos los que estamos en la comida la conocemos, por algo será.

Atención: es una frase de cuatro palabras de un vídeo corporativo de hace algunos años, y nos acordamos, y somos capaces de integrarla en un chiste, meme o conversación de bar. No somos politólogos, somos españoles.

Lo primero que nos dice Natalia es que le trae al fresco las razones concretas por las que ha dimitido Cifuentes, solo se queda con el dato de que ha dimitido y poco más. No conoce detalles y no le interesan. Nosotros nos idignamos. “O sea, que pasas…” Aunque sea, hazlo por el morbo, tía. Natalia nos para en seco: “no me interesa”.

Fluye primero en el ambiente la sensación de que ella, como ha emigrado, se desentiende de la política nacional. Y nos parece entendible. También a nosotros nos gustaría dejar de sintonizar los tejemanejes españoles y podernos centrar en otros asuntos menos cañís, creemos que los políticos británicos no serán tan dados a robar cremas, por ejemplo, y allí los debates serán de más enjundia.

Pero no. Natalia nos lo explica como una nueva forma de vida en la que ahora anda inmersa y a nosotros nos suena a chino, y la que llegó de forma casual.

Al poco de llegar a Reino Unido se le rompió el portátil, luego la tablet, y luego el móvil. Y así permaneció un tiempo casi incomunicada. Compró otro móvil, pero no hizo nada por sustituir el portátil o la tablet. Cuando se conectaba a internet en otro dispositivo era en el trabajo, y allí no pensaba procastinar en redes porque era consciente de que su monitor estaba demasiado a la vista de los jefes.

Así que, entre eso, y que no logra pillarle el interés a la televisión inglesa (salvo series). Llegó un momento en el que se desconectó completamente de la política mediática. Y, según ella, notó que se había quitado un nubarrón de la cabeza. La frase que ahora forma parte de su doctrina es: “Lo que no aporte, que se aparte”.

“Me interesa que se aprueben leyes y que haya cambios importantes en la política, pero por experiencia sabemos que las trifulcas del día a día no cambian nada, y al final son solo ruido”. Le replicamos que si no hubiera habido presión social sobre Cifuentes, no habría dimitido. Natalia responde “Pero hace un año dimitió Esperanza Aguirre, y probablemente dentro de poco tengamos a otro político dimitiendo por algo parecido, dimiten, pero no se regeneran, así que poco cambia”.

Contra-atacamos: esto te pasa porque estás en otro país, y su política interna te da igual. Y estás lejos de España y te da pereza saber qué pasa aquí...

Respuesta de Natalia: allí también cosas, pero la gente no se lo toma como algo personal. “Yo de lo que me siento liberada es de sentir que siempre parece haber un asunto sobre la mesa que requiere mi indignación, y luego, comprobar que no sirve de nada”. Con ese jaque mate, tuvimos que hablar sobre nuestras propias vidas.