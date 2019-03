El negocio de limpiar las casas de las personas que mueren en soledad

SERVICIO DE LIMPIEZA, PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS CASEROS,

A veces me pregunto si podré mantener a mi pequeño círculo de amigos con las jornadas maratonianas de cada día; en si tendré tiempo para tener hijos o incluso si los querré en algún momento. También me recuerdo que no hago nuevas amistades entre las cuatro paredes de mi estudio en las que me encierra la vida del freelancer. Y a veces se me viene a la cabeza la pregunta dolorosa que no paro de posponer: ¿qué pasará cuando sea mayor? ¿Seré de las que mueren solas?