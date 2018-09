'Al menos te pasa la pensión' es la forma más cruel y perversa de decirnos a las mujeres que no tenemos derechos, ninguno, ni a quejarnos

¡Mierda! ¡Joder!!, dice en alto mientras ve alejarse el tren aún con el perfume sin terminar de llegar a su cuello y el sonido de un beso rápido casi al aire junto un hola! adiós! formándose como recuerdo.

Saca el móvil, escribe rápido: “Llego tarde pero llego, he perdido el tren, lo siento”, en el 'whatsapp' que manda su jefe. Esperar cuando tienes prisa sí que es eterno y no el amor piensa mientras decide leer para no pensar y hacerse mala sangre, igual la canción de un elefante se balanceaba también es eterna, sus pensamientos se disparan al absurdo con tal de no pensar. Llega el tren, no se atreve ni a mi mirar la hora, leer, olvidar, Sol, correr hasta Malasaña.

Llega tarde, queriéndose arrancar los pies quitar los tacones, de mala hostia y sedienta. Coge el micro y comienza a hablar “hola, llego tarde y calentita. Lo primero gracias por venir y perdón por haceos esperar.

Mi ex se ha retrasado 10 minutos para devolverme al niño y he perdido el tren”; ve por sus caras que no les ha molestado la espera, o no mucho al menos las que están, igual alguna persona se ha ido cansada de esperar, nunca lo sabrá, su jefe le guiño un ojo para darla seguridad así que continúa “igual a vosotras no os ha molestado tener que esperar pero a veces, muchas veces, sí importa y pierdes contactos, promociones y hasta reuniones, pero lo peor es que parece que no puedo quejarme porque al menos me pasa la pensión o eso es lo que me dicen”.

Este microrelato podría ser de cualquier mujer, madre, separada o divorciada que tiene la custodia, de cualquier mujer madre separada divorciada que tiene la custodia y que su ex pareja cumple el convenio regulador, que no son todos, ni la mayoría, pero eso no hace bueno al que lo cumple, lo hace normal. Ojito ahí.

Parece ser que para la gran parte de la sociedad, incluido el Estado, conciliación y corresponsabilidad son esas palabras que, si las dices con soltura sonará gracioso, pero que en realidad no valen para mucho más. Parece ser que, si eres mujer, mucho menos. Ningún hombre separado, divorciado, padre, y que no tienen custodia compartida oyó nunca refiriéndose a su exmujer que tiene la custodia:

1.- Al menos se levanta cuando llora y/o está enferma/o

2.- Al menos le quita los piojos

3.- Al menos lo lleva al pediatra, colegio, cumpleaños, extraescolares, dentista

4.- Al menos le lava, tiende, plancha la ropa y sabe su talla

5.- Al menos está atendida/o, cuidada/o y amada/o

Y, ¿sabéis por qué? Porque se da por hecho, y aquí no hablamos de que todas las madres lo hagan al igual que no hablamos de que todos los hombres pasen la pensión o no ejercen la paternidad más allá de entenderla como un cheque regalo, no. Hablamos de que a las madres se les exige más y a los padres se les disculpa/premia por llegar al mínimo y a veces, ni eso.

Que mujer y madre sean, aún a día de hoy pese a llevar más de tres siglos las mujeres diciendo que no, leed 'Vindicación de los derechos de la mujer', de Mary Wollstonecraft, 1792, casi sinónimos no os casualidad.

Por este motivo, se da por hecho todo lo que implica ser madre como si fuera natural, lo normal, la norma, como si no exigiera ningún esfuerzo ni renuncia y culpando si te quejas (toda madre cada vez que habla de lo cansada de está o de que su hija/o le está dando una crianza complicada enseguida añade pero le quiero mucho, eh, es lo mejor que he hecho).

La cantidad de mujeres que dicen que lo mejor que han hecho en su vida es ser madre y la cantidad de hombres que dicen que lo mejor que han hecho en la vida es ser padre debería bastar para ver que tenemos en la crianza y cuidado un problema social.

Al menos te pasa la pensión es la forma más cruel y perversa que tiene la sociedad de decirnos a las mujeres que no tenemos derechos, ninguno, ni a quejarnos, que cargar con todas las responsabilidades del cuido&crianza compensa porque oye, entramos gratis en las discotecas (¿Mito o realidad?. ¿Soy la única tía que siemprequenotuvieralistacuandolaslistaseranparaleselegidesynoporapuntarseenlapáginadelFB ha pagado? ¿Soy la gran pringada?)

El cuerpo y el tiempo de la mujer son la gallina de oro del patriarcado&capitalismo, las mujeres somos su fuente principal de ingresos, ya sea por consumo (complejos, perfección, datos, que sí, que vosotros también pero en muchísima menor medida y si no mirad el color de los productos light por ejemplo) y/o por ahorro (cuidado de menores, personas dependientes, personas mayores y crianza).

Alguna sabia dijo: Patriarcado y capital alianza criminal y yo añado alianza criminal y MOROSA. A las mujeres nos deben pasta. Mucha. Patriarcado paga que no se diga que tú al menos, nos pasas la pensión.

Nota: En una sociedad igualitaria la custodia compartida sería lo suyo, no es aplicable a nuestra sociedad. No hay ni una solo área que exista igualdad, esa es la trampa y la clave es la corresponsabilidad 'aka' reparto equitativo de los tiempos. Hombres, coged vuestra carga mental, que a nosotras no nos pertenece.