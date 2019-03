El insoportable postureo de los padres primerizos

Todo empieza con la foto del dedo índice de un adulto rodeado por los mini dedos de un recién nacido. Una foto que suele ir acompañada de un 'Bienvenido al mundo' y otras frases por el estilo. Un tsunami de 'likes,' 'comentarios' y 'compartidos' invaden la publicación.

Esto, hasta cierto punto, me resulta tierno. El problema es que, en demasiadas ocasiones, es sólo el principio de un inmenso alud de consecuencias catastróficas. A veces, este cataclismo tiene lugar incluso antes del parto, y todo gracias a uno de los reyes del mambo del postureo maternal: 'La Ecografía.' Miles de ecografías bombardean las redes sociales.

Miles de personas cambian su foto de perfil por la de la ecografía de su feto. Y lo cierto es que nunca falta gente que diga cosas del tipo: 'qué guapo va a ser.' En algunas ocasiones pienso, ¿tendré problemas de visión o de percepción de la realidad?, porque yo lo único que veo es un feto, y todos los fetos son más o menos iguales. ¿No? Aunque siempre hay alguien que se atreve a ir un poco más allá y no se corta al decir cosas como: 'hay que ver cómo se parece al padre.' Alucinante.

Otro de los momentos Top de la fase fetal es cuando él y ella ejecutan el cada vez más famoso 'choque de panzas.' Los dos, frente a frente, en Facebook, con el vientre al desnudo haciendo como que ambos están embarazados. No es gracioso, de verdad, aunque luego os digan que sí, la realidad es que no lo es.

Y lo peor de todo es que en muchos casos él se abandona, durante esos primeros meses empieza a comer como si fuera el protagonista de 'Super Siza Me' hasta que su panza supera en tamaño a la de su chica. Y hablando de panzas y de horteras, chicas, por favor, esa cosa de los vientres pintados, el 'belly painting,' qué horror.

Personajes de Disney, Hadas, flores, no sé, a veces incluso os pintáis a vuestro propio bebé en fase fetal, o peor, la propia ecografía en estilo hiperrealista. Recordad que estáis siguiendo los pasos de gente como 'Mariah Carey' o 'Tori Spelling.'

Una vez el bebé ya es un habitante del planeta tierra todo se retuerce más y más. Por ejemplo, yo comprendo que os haga ilusión hablar a todas horas del nuevo miembro familiar, a los amigos y familiares también nos hace mucha ilusión, pero ya han pasado dos meses o más, vuestro momento pasó.

De vez en cuando sí, por supuesto, pero recordad que los demás también tenemos una vida, también nos pasan cosas. Os puedo asegurar que ese ascenso laboral que tanto llevo esperando o la operación a corazón abierto de mi padre es más importante que los nuevos patucos del bebé.

Esto no quiere decir que puedas permitirte el lujo de dejar de elogiar cada una de las fotos del bebé que la parejita subirá sin parar a los dos grupos de WhatsApp que tenéis en común. Importante, en esas reuniones de amigos no se te ocurra verbalizar que sufres estrés, cansancio o insomnio, son padres primerizos, ellos te duplicarán en estrés, en cansancio, en insomnio y en todo lo demás.

Otra realidad convertida en cliché es cuando eres espectador de unos padres hiper-emocionados que no encuentran las palabras que consigan describir con precisión lo que significa ser padres por primera vez. A veces son como concursantes de un reality ultra-excitados.

Pero la cosa no acaba aquí. Tú estás ahí, con tu café, mientras te dicen que no sabrás lo que es la felicidad absoluta hasta que no pases por esa experiencia. Cinco minutos después, esos mismos padres, discuten por los turnos del bebé, ya que él ha quedado y ella también y a ninguno de los dos le cuadra quedarse con el bebé.

Y mejor dejarlo aquí, yo creo que ya me he buscado suficientes enemigos por hoy. 'LOL.'