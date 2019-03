El hombre que robó un banco para pagar el cambio de sexo de su pareja

Soy feminista. No sé por qué lo digo, porque realmente no haría falta que lo dijera, pero lo digo. Y precisamente por ello, estoy harta de que me inviten a eventos en los que mujeres del mundo de la cultura hablan de feminismo. Digo esto y casi me hago un ovillo en la silla, tiemblo. Ahora -me digo- vendrán a matarme. Ya casi veo el resplandor de las antorchas a los lejos.