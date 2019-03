Hey, Youtuber, ¿por cuánto te pasarías a Facebook?

Facebook quiere muchas cosas. Quiere construir tu memoria, quiere que seas más activo, quiere que compartas ciertos contenidos, quiere que llegues a otros. Facebook pide mucho pero ahora, para lograr estos objetivos tras los que a menudo imaginamos a matemáticos siniestros formulando temerosos algoritmos, la red social quiere pagarte por ello.

En su intento por evitar la fuga de seguidores, por fomentar lo que es más caro en la era digital, es decir, los contenidos, acaba de anunciar que destinará ingresos de publicidad a aquellos que compartan sus vídeos (recalcamos el "sus", pues les gustamos creativos, con ideas propias). Y es que, sobre todo, Facebook quiere ser un medio de comunicación, como Zuckerberg definió recientemente, y anhela que nosotros seamos sus plumillas, sus realizadores, sus cámaras y sus presentadores.

El cumpleaños de tu amigo, el mannequin challenge que hiciste con tu pandilla estas navidades, el vídeo del concierto del sábado, tu clase práctica sobre cómo aplicar el iluminador sin parecer un mapache… todos estos vídeos podrían ser recompensados económicamente. Según Recode, que cita a fuentes de la empresa, la plataforma introducirá publicidad en mitad de cada película, lo que va a permitir a los productores -amateurs o no- un beneficio que repartir con Mark: él se lleva un 45 y el autor del vídeo, ¿facebooktuber?, un 55 por ciento.

Este anuncio insólito se extiende a Instagram, perteneciente a la misma compañía y otra red en la que el vídeo también ha sido el caballo de batalla en los últimos tiempos. Está por confirmar, pero parece que los vídeos de las historias, aquellos que se borran en 24 horas, también podrán tener publicidad insertada en mitad del metraje.

Pionero de Youtube en España con su canal Eliwoodjr, el salmantino Eli Martín lleva subiendo vídeos a internet desde el nacimiento de esta plataforma. Se centra en la música, en videoclips y otros trabajos que realiza desde su propia productora (Producciones Y Punto) y en grabaciones de conciertos, pues es, desde hace años, un habitual de las primeras filas de cada noche de música en Madrid. En su opinión, Facebook ya potencia mucho que los realizadores suban vídeos directamente a su plataforma: "Si cuelgas un link externo lo capan y te ve mucha menos gente".

Sin embargo, cree que es complicado que el público más joven se preste a este nuevo canal. "En general el público adolescente, que es el más activo, está muy acostumbrado a YouTube. Si piensas en géneros como el trap, donde YouTube es la plataforma para darse a conocer y en la que lograr seguidores, resulta muy complicado que se vayan a mudar, máxime teniendo en cuenta que esta vía es prácticamente parte de su identidad".

Funcionará, admite Martín, en caso de que plagien "a muerte" todo lo que el dueño de un canal puede encontrar en YouTube. A saber, que existan listas de reproducción, que los tags sean de verdad funcionales… "Esto último no sucede en Facebook ni de lejos. Está bien que se ofrezca dinero, porque será la única forma de que la gente lo intente. Una vez que esto suceda, no sé cuánto durará o si se naturalizará. Pero una cosa que sí tiene Facebook es la reproducción automática cuando un usuario pasa por tu post. En este caso, a los que compartimos vídeos nos gusta porque de pronto ves que tienes 3.000 visitas donde en Youtube tenías sólo 1.000, aunque no sean unas visitas igual de válidas".

El productor y realizador apunta una última pega: "Entiendo que a la gente que tiene un videoblog le pueda funcionar, puesto que una publicidad insertada en discurso no tiene por qué ser muy dañina. Sin embargo, si te dedicas a subir canciones, por ejemplo, la publicidad las perjudica, pues todos queremos poder escucharlas enteras", compara.

Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz y experta en redes Sociales, Lucía Caro recuerda que la audiovisualización de internet y, especialmente, de las redes sociales, es un hecho que venimos experimentando desde principios de la década: "Las redes se han convertido en plataformas mediáticas porque prima en ellas una actitud creciente de consumo pasivo de lo que los otros publican —la actividad predominante en Facebook es cotillear y matar el tiempo—, y porque publicar contenidos mediáticos nos ayuda a comunicarnos con los demás y a expresar quienes somos: no dice lo mismo de mí compartir un gif de Stranger Things que uno de Juego de Tronos".

Además, continúa, también es un hecho conocido por los propios usuarios que la publicidad sería una de las herramientas centrales para lograr hacer rentable a Facebook. La presencia de las marcas en las redes sociales es un hecho aceptado por la mayoría de los usuarios de modo creciente, dado que hemos pasado a percibir las redes como espacios públicos y hemos trasladado la comunicación interpersonal a lugares que experimentamos como más privados e íntimos como WhatsApp o Snapchat. "Una vez que entendemos que Facebook se integra dentro de la idea de esfera pública, resulta más aceptable encontrar en ella a los actores y discursos que tradicionalmente la han ocupado, como la publicidad".

Preguntada por la nueva fórmula publicitaria, la doctora Caro considera que es intrusiva en tanto en cuanto replica la dinámica de la publicidad convencional: "Es un modelo basado en la interrupción, lo que los anglosajones denominan como modelo push. Llevamos décadas imaginando y teorizando sobre cómo sería la nueva publicidad, dándole vueltas a cómo debía ser una comunicación comercial y de marca basada en atraer (dinámica pull) al público objetivo creando contenidos tan atractivos que el usuario decidiera, no sólo consumir, sino ayudar a viralizar en sus redes. Y eso ha creado campañas increíbles como la hiperpremiada Amo a Laura y la aparición de un subtipo de meme como el vídeo viral de marca".

Y frente a esta tendencia, concluye Caro, Facebook parece apostar por el modelo del anuncio tradicional de televisión que nos molestaba en el momento más emocionante de la película. "Es realmente sorprendente, no radical, porque hace tiempo ya que YouTube nos obliga a ver anuncios antes de acceder a algunos contenidos, pero da un paso más, y muy significativo, al interrumpir la pieza. Y si funciona tendremos que escribir muchos textos dando fe de cuánto nos hemos equivocado sobre cómo iba a ser la nueva publicidad y qué cosas estaban o no dispuestos a aceptar los usuarios".

Cuando Adelita Power, una de nuestras estrellas de la comedia en Youtube, nos coge el teléfono, está precisamente subiendo un vídeo a Facebook: "Antes los compartía con el enlace a YouTube pero ahora lo hago directamente en esta red y van fenomenal de visitas. Lo bueno es que llegas a un público diferente. En Facebook diría que es más adulto. Ahí me funcionan más vídeos de contenidos más generales, como uno que hice con los problemas de ser andaluz o el de anuncios que me tocan el chichi. Si subo challenge de no sé qué en Facebook no tiene éxito".

La youtuber adelanta que ella irá adaptándose a lo que vaya viniendo, al medio que le resulte más efectivo y que le brinde más seguidores. "No tengo un vínculo emocional con YouTube por ser el primero. Si Facebook paga más que lo que pagan ahí, que no llega al céntimo por visita, pues mejor. Lo que no sé es cómo interpretará el público que un anuncio pueda colarse en mitad de un vídeo, eso no nos ha gustado nunca".