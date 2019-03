¿Has cumplido los 40 y aún no eres millonario? Pregúntate por qué ellos sí

En mi obsesión por descubrir las mieles y hieles de los cuarenteañeros, hoy quiero hablar un poquito del éxito. Mozart compuso su primera sinfonía a los 8 años. Shirley Temple ya había sido la actriz más taquillera de Hollywood antes de los 10 años. Bobby Fischer ganó el campeonato de ajedrez de los EEUU con 14 años.

Y tú tienes 40 años, una carrera y 1.000 euros en el banco, ¿qué puedes hacer con eso? El American Dream es la demostración de que todo es posible y una inagotable fuente de inspiración. Voy a entrecomillar, como una marca, los nombres de los que sí lo consiguieron.

'Vera Wang' se inicia en el mundo de la moda al no poder entrar en la selección nacional de patinaje artístico para los Juegos Olímpicos de 1968 y paradójicamente se da a conocer a los 44 años gracias al vestido que diseña para una patinadora en otros JJOO, los de Invierno de Lillehammer de 1994. Esta multimillonaria empresaria ex-editora de la revista Vogue, diseña perfumes, cosméticos, zapatos... y es mundialmente famosa por ser la diseñadora de vestidos de novia de celebrities como: Kim Kardashian, Jennifer López, Victoria Beckham o Mariah Carey.

Vera Wang | Agencias

'Stan Lee', sí, el de 'Spiderman', 'Ironman' o 'Hulk', lo intentó y lo intentó, pero no creó su primer cómic de éxito, 'Los cuatro Fantásticos', hasta los 39 años. Gracias a él, 'Marvel Cómics' dejó de ser una pequeña casa publicitaria para convertirse en el imperio que es hoy en día. Ha creado casi 350 personajes. El dinero que ha generado Marvel en cómics, películas, merchandising, etc, es inimaginable, y todo gracias al saber hacer del tío Stan.

Stan Lee | Agencias

'Martha Stewart' fue un icono para las amas de casa de EEUU. Una modelo y emprendedora que empezó montando una empresa de catering en el sótano de casa. Fue la reina del Do It Yourself de América. Revistas de jardinería, productos para el hogar y programas de TV que la convirtieron en una mega estrella a la altura de 'Oprah Winfrey'. Pero la vida de esta empresaria modélica no fue perfecta. En 2005 fue condenada a cinco años de prisión por un caso que la relacionaba con sospechosas informaciones de Wall Street. Consiguió su primer pack de millones a eso de los 42, cuando su libro de cocina, 'Entertaining', se convirtió en un arrollador best seller.

Martha Stewart | Agencias

'Barack Obama' tuvo que competir en una muy larga y muy difícil carrera de obstáculos antes de convertirse en el primer Presidente negro de los EEUU. Con todo, nada impidió que se matriculase en Derecho por la Universidad de Harvard y obtuviese el título cum laude. En 1988 viajó a Kenia en busca de sus raíces, y con 34 publico el libro, 'Sueños de mi Padre', pero su repercusión fue mínima. A los 43 años lo reeditó. El libro se convirtió, al igual que el de Martha Stewart, en un millonario best seller.

Obama | Agencias

Quiero acabar con dos ejemplos que llevan estos casos al paroxismo. 'Anna Mary Robertson Moses', más conocida como 'La Abuela Moses'. Sus días se sucedían en la rutina diaria de su granja de Hoosick, en el Estado Nueva York. Y así vivió hasta los 77, cuando, por culpa de la artritis tuvo que abandonar casi todas sus actividades, incluso su amado bordado.

Un día, un coleccionista llamado Caldor paró en su pueblo y quedó maravillado con unos candorosos y bucólicos cuadros que se vendían a 5 dólares y que estaban colgados en la pared de un supermercado. No tengo espacio para extenderme, simplemente añadir que a partir de ese momento, La Abuela Moses se convirtió en una millonaria anciana octogenaria y en la pintora más famosa de los EEUU.

La abuela Moses | Agencias

Un caso similar fue el del fundador de la famosa cadena de restaurantes de comida rápida 'KFC'. 'Harland David Sanders', más conocido como el 'Coronel Sanders,' fue un hombre que entró en el club de los millonarios ya instalado en la tercera edad. Su padre murió, su padrastro lo maltrataba, su vida no fue precisamente una alfombra roja.

Harland Sanders | Agencias

Tras múltiples y desafortunados empleos, patentó una receta propia de pollo frito y empezó a venderla en una gasolinera a los 39 años. Utilizó su peculiar rostro como imagen de marca y se expandió como una bomba racimo. Incapaz de continuar con su negocio, a los 74 años lo vendió a un grupo inversor por sólo 2 millones de dólares y un sueldo vitalicio de 40.000 anuales. Hoy, Kentucky Fried Chicken cuenta con más de 20.000 restaurantes en 123 países.