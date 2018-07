Gonorrea, sífilis, VIH: Los jóvenes han perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual pueden proceder de bacterias (gonorrea, sífilis, clamidiosis), parásitos (tricomoniasis) y virus (papiloma humano, herpes genital, VIH).

Entre 2008 y 2015, los casos de sífilis aumentaron el 45%, mientras que los de gonorrea han crecido el 153%. Unos datos que los expertos miran con preocupación. "La gente ha perdido el miedo a contraer sífilis o gonorrea", explican las fuentes consultadas, en muchas ocasiones por la falta de campañas de sensibilización y concienciación que se hicieron años atrás por parte del Ministerio de Sanidad y Educación.

La relajación en el uso del preservativo es una de las causas de la subida. Por eso, son cada vez más los puntos donde se reparten y entregan de preservativos gratuitos para lograr hacer un uso responsable de los mismos. Los últimos estudios avalan que este tipo de enfermedades de transmisión sexual afectan principal a jóvenes de 25 a 35 años.

Ramón Espacio, presidente de CESIDA, lo explica: “La comunidad LGTBI lleva años viviendo con miedo al VIH. La PrEP va a reducir ese miedo, y esto llevará a que se reduzca el estigma hacia el VIH”.

En España, se calcula que se infectan por VIH una media de 10 personas al día, más de 3.500 casos al año, de los que alrededor de un 70% afectan a mujeres transexuales y hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres.

El sexo no es sólo riesgo y miedo es también diversión, placer, intimidad, deseo y amor y el colectivo de hombres gais, bisexuales, transexuales y otros colectivos vulnerables han vivido demasiado tiempo afectados por sentimientos de miedo angustia y ansiedad frente al VIH y a los riesgos de trasmisión, ya sea a contraerlo o trasmitirlo.

Por todo ello, negarles el acceso a una medida altamente eficaz, como es la PrEP, que elimina estos sentimientos y reduce las nuevas infecciones por VIH es una total vulneración de sus derechos.

Los coordinadores de la Red de Investigación en Sida, Pepe Alcamí, jefe de la Unidad de Inmunopatogenia del Sida (Instituto de Salud Carlos III) y Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) coinciden en la importancia de que estructuras científicas como la Red de Investigación en Sida sigan de cerca las demandas sociales.

“Hacemos ciencia para mejorar la vida de los ciudadanos, creemos que es importante que las personas que toman las decisiones sobre políticas nos vean como interlocutores válidos, porque estamos en el día a día de nuestros pacientes”.

Durante este Orgullo LGTBI+ 2018 en Madrid, asociaciones como CESIDA, Apoyo Positivo, FELGTB, COGAM entre otras entidades se han manifestado bajo una pancarta que llevaba por lema ‘Ley Igualdad LGTBI y Pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!’.

Uno de los problemas que se encuentran los jóvenes que no han prevenido y que con el tiempo detectan su enfermedad, es la discriminación legal hacia las personas con VIH en España, algo que desde algunas asociaciones se está denunciando para combatirlo.

Son muchas las asociaciones y organizaciones las que ven “necesaria” e “imprescindible” la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, y consideran fundamental “cerrar cualquier fleco” para que sea realmente efectiva.

Pero los jóvenes no solo no están concienciados con la importancia de prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual si no que además hay que educarles bajo el mensaje de que indetectable es igual a intransmisible. La sociedad debe saber que las personas con el VIH que toman su tratamiento no transmiten el VIH a otras personas, incluso si no usan preservativo en sus relaciones sexuales.

Esta información deben conocerla también nuestros políticos, para que eliminen las barreras legales vigentes que permiten discriminar a las personas con el VIH, como por ejemplo en el acceso a la función pública, en especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Es importante saber que los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual no siempre son evidentes, por lo que, si no hemos tomado las adecuadas precauciones en el sexo, podemos ser portadores de ellas sin saberlo. Por eso es necesario tomar precauciones y hacerse pruebas cada vez que no hayamos prevenido ante una relación sexual. Hay que tener en cuenta que a largo plazo sí suelen tener consecuencias graves, como la infertilidad o complicaciones hepáticas, renales…

Si recientemente hemos tenido relaciones sexuales fuera de una pareja estable y sin tomar las debidas precauciones, deberíamos estudiar y analizar cualquier malestar que sintamos en la zona bucal, en la anal o en la urogenital. Si detectamos alguna anormalidad, no dudemos en acudir al dermatólogo. La mayoría de estas infecciones tienen remedios muy sencillos cuando se cogen a tiempo.