Los genios que están detrás de los posters de las pelis

Cine y diseño gráfico. Lo primero que te viene a la cabeza, casi al cien por cien, es el nombre de Saul Bass. Un genio intemporal fuente inagotable de influencias y referencias. Sin ir más lejos, los títulos de crédito de la reciente serie 'Feud'. O, si hacemos un poco de memoria, los de otra serie, 'Mad Men', o los del film de Spielberg', 'Atrápame si puedes', sólo por citar algunos ejemplos recientes.

Sus carteles para películas como: 'Vértigo', 'Anatomía de un asesinato', 'West Side Story' o 'El factor humano', son un paradigma de minimalismo, pragmatismo, semántica y fuerza visual. Supuso un antes y un después a la hora de presentar y promocionar las películas. Aquí no hay estrellas de Hollywood fotografiadas, dibujadas o pintadas, sólo conceptos, formas, texturas y síntesis.

Bass fue un revolucionario que cambió por completo la manera de crear, no sólo carteles y títulos de créditos para películas, sino también el diseño de logotipos y marcas para empresas como: AT&T, Warner Music Group, United Airlanes, Quaker, etc. Para todos los diseñadores gráficos es una especie de Dios al que no paran de imitar y plagiar hasta la saciedad. Ya hay demasiados textos sobre Saul Bass y este no va a ser uno de ellos, pero claro, me es imposible hacer un artículo sobre carteles de cine y mencionarlo.

Saul Bass | Agencias

El hiperrealismo y los lápices de colores de Drew Struzan ('Los Goonies', 'Indiana Jones y la última cruzada', 'Regreso al futuro'). El rey de los carteles Serie B, Reynold Brown ('Tarántula', 'Planeta prohibido', 'El increíble hombre menguante'). El genio en la sombra de Bill Gold ('Casablanca', 'La naranja mecánica', 'El exorcista'). El Spaghuetti Western de Franco Fiorenzi ('Trilogía del dolar'). El humor caricaturesco de Jack Davis ('Bananas', 'American Graffiti', 'Desmadre a la americana').

Nuestro imprescindible Jano ('Atraco a las 3', Calle 'Mayor', '¡Bienvenido Mr. Marshall!'). La emoción generacional de John Alvin ('Blade Runner', 'El jovencito Frankenstein', 'Parque Jurásico'). La ilustración comercial deluxe de Bob Peak ('Apocalipsis Now', 'Excalibur', 'Operación Dragón'). Y esto, apenas es la punta del iceberg.

Cartel de El Exorcista | Agencias

Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Jan Lenica, Liliana Baczewska o Henryk Tomaszewski son sólo algunos de los nombres clave del cartelismo polaco, junto a la escuela rusa, otra influencia poderosa para el desarrollo del cartel cinematográfico actual.

Al igual que lo fueron artistas como: Herbert Bayer, Alfons Mucha, Heinz Schulz-Neudamm, Yusaku Kamekura, Atelier Populaire, Josef Müller-Brockmann, Milton Glaser, Roman Cieslewicz, Adolphe Mouron Cassandre, Lucian Bernhard, Jan Tschichold o Iván Zulueta, quien, aparte de dirigir una de las cult movies del cine español, 'Arrebato', contribuyó con impresionantes carteles para películas como: 'Entre tinieblas', 'Furtivos' o 'Viridiana'.

Póster Entre Tinieblas | Agencias

Evidentemente, son todos los que están pero no están todos los que son. Todos ellos son los padres de la Investigación y la experimentación plástica y gráfica. Han recogido el testigo de sus predecesores y han conseguido que el cartel en general, y el cinematográfico en particular, sea lo que es hoy en día.

La lista continúa siendo interminable, así que, siguiendo la tónica habitual, voy a citar unos pocos y a sacrificar unos cientos. Por ejemplo, y más allá de la película en sí, tendría que hablar de Neil Kellerhouse, para muchos, uno de los tótem en la actualidad. Fiel colaborador de Fincher o Soderbergh, y cuyos oscuros, complejos y asépticos universos, empatizan de maravilla con el de Kellerhouse.

Neil Kellerhouse | Agencias

Matthew Griffin, Chris Weston, Peter Strain, Alex Pardee, Olly Moss, Daniel Norris, Rafal Rola, Emma Butler, Tomer Hanuka, Laura Arnold, Matthew Ferguson, Francesco Francavilla… son algunos de los mejores ilustradores del mundo que, por supuesto, han puesto su talento al servicio del movie poster y a algo bastante usual dentro de este mundo, los carteles alternativos de películas.

Todos ellos son más o menos coetáneos y por lo tanto groupies de algunas películas clave para entender una generación. Su trabajo para el cine suele verse en re-ediciones de películas, exposiciones, internet, etc. Aprovecho para recomendar el libro 'Alternative Movie Poster Vol I y II' de Matthew Chojnacki, en el encontraréis maravillas como las de Laurent Durieux

Laurent Durieux - La ventana indiscreta | Agencias

Voy a destacar también el trabajo de la agencia AllCity, cuya elegante y coherente línea puede verse en carteles como: 'La La Land', 'The Neon Demon', 'It follows', 'The Babadook' o 'Moon', minimalismo cósmico y efecto Moiré, uno de mis carteles favoritos.

The Moon | Agencias

Y ya que estoy hablando de minimalismo, hay un autor, de los muchos existentes, que sintetiza en sus obras una de las constantes prioritarias del ilustrador/diseñador actual, la reducción, la síntesis, insisto, el minimalismo. La red está bombardeada por versiones minimal y ultra-minimal de cientos de carteles de películas y Pete Majarich es uno de sus máximos exponentes. La idea es transmitir, con apenas un par de elementos, la fuerza y personalidad del film:

El silencio de los corderos (Pete Majarich) | Agencias

Podría estar así ad infinitum, pero he agotado el número de caracteres permitidos, si los jefes me lo permiten, os prometo una segunda parte.