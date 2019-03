Las fiestas veraniegas más extrañas, bizarras y extremas de nuestra geografía

Cada pueblo y ciudad tiene su propia fiesta, sea patronal o no, eso quiere decir que la cantidad de fiestas repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía es casi infinita. Nuestra extraordinaria climatología y otra serie de circunstancias, de sobra conocidas, propician que España sea un país perfecto para todo tipo de parrandas y vacaciones.

Lo pagano y lo cristiano se funden sin complejos en festividades ancestrales que han hecho célebres a un montón de pueblos y municipios que, de no ser por éstas, permanecerían en el anonimato. Algunas de estas jaranas son tan extrañas, desconcertantes, psicodélicas y alucinantes que dejan boquiabiertos incluso a los propios vecinos de la zona, no digamos ya a los visitantes ¿Aún no sabes qué hacer con tus vacaciones?, nosotros te echamos un cable.

La romería de Santa Marta de Ribarteme

La romería de Santa Marta de Ribarteme | Agencias

Varios ataúdes al descubierto con personas vivas en su interior son portados en volandas por decenas de devotos. Estas personas supuestamente han sobrevivido a experiencias cercanas a la muerte y con este acto le dan las gracias al Todopoderoso. Así es 'la procesión de Santa Marta de Ribarteme' en Pontevedra, una de las más antiguas de Galicia, ya que data del 1700.

Miles de peregrinos y curiosos, presa del asombro y el desconcierto, son testigos de este ancestral evento, mitad Romería mitad espectáculo, junto a la imagen de Santa Marta en el templo de San Xose. Y no estamos en Semana Santa, sino a 29 de julio, que es cuando tiene lugar esta procesión, este funeral de los vivos, este show macabro en el que fiesta y muerte, dos palabras tan arraigadas a nuestra cultura, danzan en una perfecta simbiosis.

La fiesta del colacho

Fiesta del Colacho | Turismo de Burgos

En junio, cada domingo siguiente al Corpus Christi, y desde 1621 ininterrumpidamente, se celebra en Castrillo de Murcia, Burgos, otra más que particular fiesta de similares características a la anterior. Vida y muerte, bien y mal, Diablo y Dios. Y eso es precisamente 'el Colacho', la representación del mal, un Diablo enmascarado vestido con una botarga que persigue y fustiga con una cola de caballo a cuantos se cruzan en su camino.

'El Atabalero', es decir, la representación del bien, un hombre vestido de negro, con capa y sombrero de copa, golpea un tambor llamado 'atabal' con el que espanta al Colacho y anuncia la llegada del 'Santísimo', quien hace su aparición saltando por encima colchones en los que hay tumbados varios bebés menores de un año y nacidos en Castrillo. Según este ritual, los bebés saltados por el Santísimo jamás padecerán hernia, enfermedad atribuida al Demonio.

Carreras de gansos

Por desgracia, 'El toro de La Vega', 'los patos al agua' de Sagunto o 'el lanzamiento de la cabra de Manganases', no son o han sido, las únicas fiestas patrias en las que la crueldad animal era la protagonista. Afortunadamente, muchas de ellas han podido ser extinguidas o supuestamente mitigadas, como en el caso de 'Carpio de Tajo' en Toledo y sus tradicionales 'Carreras de gansos.'

Se hacen en honor a Santiago Apostol cada 25 de julio desde hace más de 430 años. Jinetes a lomos de caballos enjaezados galopan a toda velocidad e intentan a arrancarle la cabeza a un ganso, previamente sacrificado, que pende bocabajo de una cuerda.

La danza de los enanos

La danza de los enanos | Agencias

'La Danza de los Enanos' es lo que le ha brindado fama a las fiestas de 'La Bajada de la Virgen de las Nieves', en Santa Cruz de La Palma. Fiestas que se celebran cada cinco años desde 1833 entre los meses de julio y agosto en honor a Nuestra Señora de las Nieves.

Durante esta fiesta, 24 hombres con una altura no inferior 1,80, se transforman en extraños enanos de enorme cabeza que bien podrían haber salido de la mente del Lewis Carroll de 'Alicia en el país de las maravillas.' Estos enanos bailan durante horas al ritmo de una polca que data de 1905. El espectáculo es, cuanto menos, curioso y llamativo. Existen incluso figuras de estos enanos en las profundidades del Atlántico ya que se está construyendo un parque submarino donde se pretende recrear tan insólita celebración.

Nochevieja en agosto y Lanzamiento de huesos de oliva

Lanzamiento de huesos de oliva | Agencias

Voy a concluir con las dos más recientes, ya que ambas datan de 1994 y 1995 respectivamente y ambas tienen que ver con un pequeño fruto. La primera tiene lugar en Bérchules, Granada, y se celebra desde que un apagón dejó sin luz a todo el municipio la noche del 31 de diciembre.

En respuesta, sus habitantes decidieron que no volverían a quedarse sin tomar las uvas y, por si acaso esto volvía a suceder, cada primer fin de semana de agosto, y rodeados de nieve artificial, cantan villancicos, brindan con champán, y por supuesto, comen las clásicas 12 uvas al son de las campanadas de la iglesia de San Pedro.

La segunda, tiene lugar en Cieza, Murcia, en donde varias personas se reúnen para esputar huesos de aceitunas. Hay incluso un campeonato mundial celebrado el 28 de agosto en el que también se compite en modalidad dátil. 'La Asociación Amigos de las Oliveras de Cieza' fundó la 'Federación Internacional del Lanzamiento de Huesos de Oliva e intentó, evidentemente sin éxito, que esta disciplina se convirtiera en deporte oficial en los JJOO de Pekín 2008.