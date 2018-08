El fenómeno Slender Man, la leyenda urbana millenial da el salto al cine

Se esconde en fotos granulosas, siempre en blanco y negro, con su forma estirada y retorcida. Algunos dicen que se halla en el bosque, esperando para comerse a algún niño, otros que acecha a los humanos en las calles solitarias.

Para otros es una nueva reformulación de mitos de Europa del Este conocidos o cuentos de hadas infantiles con intención aleccionadora. El hombre del saco, el coco de toda la vida. Tiene algunos atributos de Los hombre sombra de los sueños, y detalles del yokai japonés Noppera-bō, un espectro sin rostro.

Se representa sin rasgos faciales, pero según algunas historias su expresión imita tus miedos. El caso es que nadie se pone de acuerdo con su mitología porque nunca fue algo tangible, nunca hubo una base real, es una leyenda exclusiva de Internet, sin patria.

Un 8 de junio de 2009 Slender Man nació en un foro de Something Awful, una web de humor para raritos. Allí, un hombre de Florida llamado Eric Knudsen subió dos imágenes tratadas con Photoshop con el alias Victor Surge. En el hilo en cuestión, había que subir imágenes paranormales originales, para crear de cero una criatura mitológica y pasarla como auténtica.

Slenderman | Agencias

Cuando Knudsen publicó su prueba, tocó la fibra sensible con dos fotos de niños perseguidos por un hombre alto y sombrío con tentáculos como brazos. Agregó un texto ominoso junto a ellas. Algo así como "'No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaron y consolaron al mismo tiempo ...- 1983, fotógrafo desconocido, presuntamente muerto".

A la otra foto le agregó un sello de biblioteca falso. En ella varios niños sonríen a la cámara, mientras que los otros se reúnen alrededor de una figura alta con traje. Un título detallado la acompañaba: "Una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la Biblioteca de la Ciudad de Stirling. Notable por haber sido tomada el día en que desaparecieron catorce niños y por lo que se conoce como ‘El Hombre Delgado’. El fuego en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. - 1986, fotógrafo: Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio de 1986. "

Slenderman | Agencias

Posteriormente, Knudsen reveló que su inspiración para Slender Man provenía de H.P. Lovecraft, cuentos cortos de Stephen King, las imaginaciones surrealistas de William S. Burroughs y el género de terror de supervivencia en videojuegos como ‘Silent Hill’ y ‘Resident Evil’.

Cuando regresó al foro y publicó una nota ficticia de un médico en la que figuraba una lista de varias presuntas víctimas de Slender Man de los años noventa, el resto de usuarios empezaron a publicar el resto de la historia, agregando que 33 pacientes más tarde desaparecieron de una institución psiquiátrica.

Durante semanas, la gente, entusiasmada, se sumó al mito. Aparecían decenas de fotos trucadas, recortes de periódico, dibujos de los niños, todo el hilo Something Awful fue dedicado exclusivamente a Slender Man. Cada día llegaban más historias sobre adolescentes desaparecidos mientras acampaban, de casas quemadas, y la criatura atrayendo a la gente hacia el bosque.

En un mes se habían llenado 194 páginas del foro. Unos días después, tres estudiantes universitarios -Troy Wagner, Joseph DeLange y Tim Sutton- subieron una serie de videos cortos que mostraban al Slender Man al estilo de ‘El proyecto de la bruja de Blair’, uno de los pilares del creepypasta interactivo moderno, quizá el primero de la era internet.

Una figura alta y sin rostro interrumpe el corto 'Marble Hornets', un proyecto para clase de unos estudiantes. Un compañero encuentra el metraje cuando uno de ellos enferma y se obsesiona con lo que él llama 'El operador'.

Durante un año se van acumulando decenas de vídeos que luego pasan a convertirse en el juego ‘The Arrival’. El canal lo peta y tenemos que el Slender Man se ha vuelto viral. Les siguen 4Chan y el fan art convirtiéndolo en una sensación en Internet. Su mitología ha entrado en aguas fangosas ya que su folclore aparece en otros foros de admiradores, algunos incluso argumentan que estuvo mucho antes que Knudsen, con sus raíces en la mitología alemana.

Slender Man aparece en juegos de realidad aumentada que invitan a los jugadores a sobrevivir encuentros con él, en Minecraft incluso se había convertido en un tropo. Pero nadie esperaba que el creepypasta creciera hasta tal punto de influir, de verdad, en un macabro suceso real. El sábado 31 de mayo de 2014, en Waukesha, Wisconsin, Anissa Weier y Morgan Geyser, dos niñas de 12 años, engañaron a Payton Isabella Leutner, una compañera de clase de la misma edad, para atraerla hasta un bosque y acuchillarla 19 veces.

Dijeron que lo hicieron para Slender Man, como ofrenda para asegurarse de que perdonaría a sus familias, pero también para ser invitadas a vivir con él en su mansión. Afortunadamente, Leutner sobrevivió, gateando sobre un carril bici en el que fue avistada por un ciclista. Las chicas fueron detenidas, pero la atención ahora estaba en este "ser mítico".

El público exigía respuestas a medida que el caso explotaba. Los padres querían saber cómo sus hijas habían sido expuestas a tal historia. El creador se disculpó por el incidente y desde entonces no ha hablado con los medios de comunicación.

El caso de las dos adolescentes no es el único intento de asesinato para apaciguar a Slender Man. Una adolescente de Ohio apuñaló a su propia madre en su nombre llevando una máscara blanca. La mujer sobrevivió para descubrir que su hija estaba tan obsesionada con el monstruo que incluso creó un mundo entero para él en Minecraft.

Morgan Geyser fue diagnosticada más tarde como esquizofrénica. Afirmaba que también se comunicó con otros personajes, como Voldemort de ‘Harry Potter’, los vulcanianos de Star Trek, incluso las Tortugas ninja. Los psicólogos diagnosticaron que no estaba fingiendo, que esperaba encontrar al Slender Man de esa manera. La niña ha sido internada en un hospital y tiene para 40 años.

Weier fue destinada 25 años a un hospital psiquiátrico. El documental ‘Beware the Slender Man’ trataba el tema en profundidad, pero penetraba demasiado en la influencia de la leyenda en las niñas, cuando en realidad se probó que podría haber sido cualquier otra cosa.

Para bien o para mal, Sony decidió que una película sobre el personaje sería una buena idea, puesto que series como ‘Channel Zero’ empezaban a poner los creepypastas en el mundo audiovisual. La película ‘Slender Man’ ha visto como su producción ha ido dando tumbos. Las reacciones a los tráilers fueron de rechazo y hay temor del estudio de la reacción violenta que podría recibir la película a través de las redes sociales, puesto que la tragedia es reciente.

Además, el padre de las dos niñas ha criticado públicamente la existencia de la película como algo “extremadamente desagradable”. Algunos cines de Wisconsin, cerca de donde ocurrió el apuñalamiento, han asegurado que no mostrarán la película. Incluso una petición online, que exige que el estudio la retire, que tiene más de 19.000 firmas.

Estos factores preocuparon tanto a Sony que trataron de venderla a otras distribuidoras como Netflix, pero tras constantes retrasos, siguieron adelante cambiando la fecha de agosto para ponerla, de tapadillo, enfrentándose a la gran superproducción ‘Megalodón’. Es España han retrasado su estreno de nuevo hasta octubre. ¿Tienen miedo y vergüenza de su película? ¿O sencillamente es mala y no saben qué hacer con ella? En cualquier caso su siniestro trasfondo tiene suficiente morbo como para que sea uno de las citas imprescindibles de género del año.