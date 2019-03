Estos son 10 de los mejores Darwin Awards en 10 GIFs: patinazos, accidentes y demás estupideces

Los Darwin Awards poseen un listado de criterios a pesar de no existir oficialmente y de tener cientos de versiones en red. algunas de esas reglas son:

1.- Excelencia: el evento debe mostrar una asombrosa falta de sensatez.

2.- Madurez: el evento debe ser protagonizado por un adulto en su (aparente) sano juicio.

3.- Veracidad: el evento no puede ser recreado.

Pero ni en los 80, ni en los 90 ni siquiera en la década de los años 2000 existió la capacidad que hay hoy en día de documentar TODO lo que nos sucede. Hay quién dice que en ocasiones estamos más preocupados de grabar un vídeo de un momento más que de vivirlo en sí. Sea como fuere, hoy podemos deleitarnos con miles de ejemplos que demuestran que John Cleese de Monty Python estaba en lo cierto cuando afirmaba que “el problema de este tipo de gente es que es tan estúpida que no tienen ni idea de lo estúpidas que son”.

Aquí un Top10 muy personal de los Darwin Awards:

1. Lo típico. Estás con los colegas porque uno de ellos tiene casa de campo con acceso a un lago. Os tomáis unas copas. Os ponéis los bañadores. Y te dices a ti mismo: “es el momento de hacer mi salto triple mortal carpado para impresionar a los colegas”. Cuando vas corriendo hacia el punto clave intuyes algo, pero lo dejas pasar. Al llegar al punto donde deberías realizar el salto, tus pies resbalan y sabes que estás en los Darwin Awards. Y ahora observa al colega que permanece impasible mientras el otro pierde uno de sus testículos.

2. Vas en bicicleta. Sabes que te están grabando. Por un momento sientes que tienes calor y que te vendría bien quitarte la chaqueta. Justo en ese momento piensas lo guay que puede quedar en cámara si te la quitas y sigues como si nada. Comienzas el gesto y piensas que está quedando muy elegante. Lo que no sabes es que instantes después tus piños van a dejar un graffiti en el suelo que te recordará para siempre tu paso por los Darwin Awards.

3. Has ido de compras porque necesitabas unos filetes de pollo y unas judías verdes. Tienes clarísimo lo que quieres cenar y todo lo que vas a hacer en tu lista de To-do antes de acostarte. ¿Que de repente ha habido un desastre natural que ha inundado la calle que hay entre el supermercado y tu casa? Da igual, vas a pasar igual porque estás llena de determinación. Y también de lo que hace falta para formar parte de los Darwin Awards.

4. Tus coleguitas scouts llevan todo el día metiéndose contigo por haber traído el traje de camuflaje del ejército de tu padre. Cuando estás harta, decides demostrarle que eres la más valiente del grupo. Les pides que cojan la tela grande que usáis para los manteos de grupo y te subes a un árbol con una técnica que es elogiada por el resto. Eso debería haberte servido, pero una vez allí decides pedir que coloquen la tela y te recojan. Lástima que ésta tuviera unos 20 años de antigüedad y que el agujero te mandara de viaje a los Darwin Awards.

5. Estás a punto de llegar al centro comercial con unos colegas. Tu lado ninja te posee y decides hacerte el guay y demostrarles que eres capaz de dar una patada voladora que abrirá de golpe el ascensor. No esperas que tu patada sea tan efectiva como para romper la puerta. Como tampoco nadie esperara que fueras tan tonto de entrar y caer al vacío (de los Darwin Awards).

6. Tienes a un colega arreglándote el ordenador. Eres tan mandril que ni le has ofrecido un vaso de agua ni le has traído una silla para que te eche una mano cómodamente. No contento con tu falta total de sentido de la hospitalidad, pones la radio y suena un temazo que te impulsa a hacer uno de tus famosos pases. Ya sabías que la cinta de correr estaba en marcha para pensabas que podrías con todo. Ese golpe en la nuca es una nominación directa a los Darwin Awards.

7. La necesidad de petarlo en Youtube te ha llevado a hacer algunas estupideces. Ninguna alcanza el nivel de prender fuego al lado de un bote que contiene combustible. Algunos de tus amigos demuestran un mínimo de inteligencia cuando por alguna razón solo comprensible en el mundo de los Darwin Awards, tú decides acercarte con una insultante chulería y obteniendo un cardado extra-power de pestañas.

8. Tienes dos colchones inflables en casa. Uno lo tienes localizado en el cuarto de invitados y otro no sabes dónde está, pero nosotros te diremos dónde: en tu cerebro. Solo así puede explicarse que pesando 10 veces lo que tu hijo decidas poner a prueba la ley de la gravedad y entrar con letras de oro en los Darwin Awards.

9. Estás en casa con colegas y haber leído demasiado sobre Historia del Arte os lleva a querer documentar lo que consideráis vuestro gracejo sumado a una acción de riesgo. En este caso te toca a ti con algo difícil de explicar: hace un doble equilibrio en lo alto de una puerta. Cuando crees que te has librado de lo peor y tu pericia física te hace caer de pie, la puerta se cierra y te quedas con los nudillos de Mike Tyson. Ahora llevas tatuado “Darwin Awards”, pero en el alma.

10. Sin duda, este es nuestro ganador de hoy. Si formas parte de un entramado laboral en el que decidís construir dos embarcaciones que funcionan con vela pero en en el almacén de tu curro, organizar una carrera propulsada por dos grandes ventiladores y ganarla para acabar teniendo una deudas de millones de euros por los destrozos ocasionados, entonces eres el ganador de los Darwin Awards de Tribus Ocultas 2017.