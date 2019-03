Las escuelas de sexo desnudan la censura de Facebook o YouTube

ME VENDIERON UN DISCURSO CON EL QUE NO ME IDENTIFICABA

Después de unos cuantos años post-adolescentes practicando la monogamia, llegué a la conclusión de que me habían vendido un discurso con el que no me sentía identificada: has de amar a una única persona durante el resto de tu vida. No desearás ni desarrollarás sentimientos por nadie más que tu alma gemela. El amor es esa cosa única y resplandeciente que solo hallarás una vez. No puedes dejarlo escapar.