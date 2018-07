¿De verdad crees que pagando las bolsas del súper se acaba el problema?

La nueva ley obliga a todos los establecimientos a que sea el consumidor quien pague las bolsas de plástico que se lleve. No solo a los supermercados, sino también a farmacias, pequeños comercios y tiendas de ropa.

Pese a que la ley lleva un mes aplicándose, seguro que no has notado grandes diferencias. Las bolsas siguen siendo gratis allá donde no se cobraba, y estarás pagándolas donde antes ya las pagabas. ¿Por qué?

El dinero que pagas por cada bolsa no va a las arcas del Estado, esta no es una medida recaudatoria. En España, la ley marca que un comercio debe cobrar entre 3 y 5 céntimos (eso en España, en Alemania son 15 céntimos). Sin embargo, tampoco es el comercio quien se lleva ese dinero.

Supuestamente, lo que te cobran por una bolsa debe corresponderse con el coste que representa la bolsa (más IVA, porque las bolsas también están sujetas a impuestos). Entonces, como consumidor, pagas las bolsas que te llevas, por un precio de coste, nadie gana dinero.

Esto, que podría parecer una medida educativa, para que el ciudadano se conciencie de que no tiene que llevarse 10 bolsas cuando podría estar llevando solo dos, no se está traduciendo en pérdidas por parte de los fabricantes, que reconocen que apenas notaron la medida desde que se empezaron a cobrar, hace algunos años.

Aun así, las grandes superficies que las regalan quieren seguir haciéndolo, porque saben que cuanto más bolsas te lleves, más libre de comprar te sentirás.

Para ellos, la ley deja una puerta abierta, si las bolsas que se regalan tienen por lo menos un 70% de material reciclado, entonces pueden seguir siendo gratis. Por eso sigues viendo bolsas gratuitas en los súper pese a que la ley supuestamente lo prohíbe.

Pero estas bolsas producidas con material reciclado siguen siendo igual de contaminantes que las otras. Porque son de plástico, 0% biodegradable. Una bolsa reciclada, gratis, acabará igualmente en el fondo marino, donde ya son la basura más común.

La directiva europea pide que para 2021 todas las bolsas tengan por lo menos un 50% de material reciclado y el resto sea biodegradable. Hasta entonces, pagues o no por las bolsas, debes saber que siguen contaminando, y que lo mejor que puedes hacer es usar tu propia bolsa de tela.