Danny León: así es vivir del monopatín en España

“Quiero hacer skate hasta que muera”. La frase define el espíritu que ha llevado a Danny León a lo más alto del skate internacional. Y aunque no sabemos si será así, a poco que siga mejorando año a año de la manera en que lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, llegará un momento en que su habilidad sobre el patín sea de otro planeta. A sus 22 años, su palmarés es envidiable: este 2017 se impuso en el Air+Style Contest de Innsbruck (Austria). Y bajo sus pies acumula podios y victorias en citas como el O'Marisquiño, el Nass Festival, La Kantera Pro Pool Contest o la Mystic Sk8 Cup.

Por encima de la habilidad sobre el patín, hay un elemento que hace de Danny León un deportista único: el tesón. Desde hace un par de semanas se recupera de una grave lesión: se partió el segundo metatarpiano de una mano. Y aunque aún le quedan varias semanas de recuperación, no ve el momento de volver a subirse al patín. “Lo llevo a todas partes, aunque sólo sea para usarlo como medio de transporte”, cuenta.

“Inventar un nuevo truco es muy difícil, pero las combinaciones son infinitas”

La vida de este mostoleño es la que todo joven skater soñaría: pasó de ver cómo estaban construyendo un skatepark enfrente de su casa y animarse a patinar “por probar”, como él mismo recuerda, a convertirse en uno de los pocos españoles que viven profesionalmente del monopatín.

“Me podía haber dado por el fútbol: de hecho, era bastante futbolero”, recuerda. “Pero me decanté por el patín porque me daba mucha más independencia: no necesitas un entrenador, puedes dedicarle el tiempo que quieras y da pie a toda la creatividad de la que seas capaz”.

Porque una cosa está clara: el skate es un deporte en continua renovación: algunos de los trucos actuales eran impensables hace años. Y aunque hoy por hoy ninguno lleva su firma… tiempo al tiempo. “Inventar un truco es muy difícil, pero las combinaciones son infinitas”, apunta.

Por ello, señala como referentes a skaters legendarios e innovadores de la talla de Danny Way, el primero en saltar en skate desde un helicóptero o volar sobre la Gran Muralla China.

Eso sí: aunque no haya saltado la Muralla China, Danny no se queda corto a la hora de plantearse retos, como el que le llevó a quedarse con toda la juventud en este recordada (y viral) broma que grabó para El Hormiguero, en la que se caracterizó como un anciano para, sobre un patín, dejar boquiabiertos a todos los presentes en un skatepark:

Si hacer lo que más te gusta parece un buen plan, percibir un sueldo por ello suena aún mejor. Danny lo ha conseguido gracias al patrocinio de una serie de marcas de toda índole. “Red Bull, Arnette, Globe, Vazva, ProDG, Element, WelcomeShop, Extreme y Stanley”, enumera de memoria. No sólo le pagan: también le proporcionan el material que necesita. Al mes. una media de tres patines y otros tantos pares de zapatillas. “¿Que cuánto tiempo le dedico a patinar? Lo que me apetece: a veces son ocho horas seguidas. Otros días, una o dos”.

Una vida en tránsito

Con más de 31.000 seguidores en redes sociales como Instagram, Danny es consciente de que la suya no es una vida normal. “A veces no es fácil”, reconoce. “Hay que trabajar en el día a día y estar siempre haciendo cosas para que se te vea constantemente. Pero disfruto mucho viajando y conociendo lugares y gente nueva. Y cuando vuelvo a casa me encanta estar con mi familia y mis amigos. Quizá lo peor sea estar lejos de mi novia, que se ha ido a vivir a Sri Lanka y ha montado un chiringuito en la playa con su hermana y unas amigas”. Eso sí que es una relación a distancia.

El hecho de que Danny León sea, a todas luces, uno de los mejores skaters de la historia de España lleva a especular con su posible presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que el skate será, por primera vez, disciplina oficial. Danny se encoge de hombros.

“Me encantaría ir, pero es algo que no depende de mí. Soy un posible candidato, como muchos otros skaters españoles, pero lo elegirá la Federación Española de Patinaje y el Comité Nacional de Skateboarding (CNS). Más allá de competir en unas Olimpiadas, que es algo que obviamente hace ilusión, en su día tuve la oportunidad de conocer Japón y me encantaría volver”.

¿Un consejo para aquellos que ansían vivir del patín? Danny lo tiene claro: “Mejor que se olviden de ello y se dediquen a disfrutar. Mucha gente se obceca con la idea de convertirse en profesional y pierde la esencia de este deporte. Lo importante es divertirse, y si es con amigos, mejor”. Quizá esa sea la clave para triunfar en cualquier cosa que uno se plantee hacer en la vida.