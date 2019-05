El adolescente que lanzó el Cockroach Challenge: ¿te harías un selfie con una cucaracha?

La idea surgió cuando un adolescente de India, Alex Aung, posó con uno de estos insectos en la cara y lanzó una pregunta al aire: ¿Can you do this? (¿Puedes hacerlo?).

La respuesta de los internautas no se hizo esperar: a las pocas horas las imágenes se multiplicaban en las redes con un hashtag: #Cockroachchallenge

Algunos de los que participan en el reto han ido incluso más allá, y han posado no con una, sino con varias cucarachas en la cara.

Unos pocos hasta se han atrevido a retratarse con una cucaracha en la boca.

Las cucarachas son uno de los insectos que más rechazo provocan. De hecho, son muchos los que tienen fobia a estos pequeños animales, un miedo que tiene un nombre: entomofobia.

Y tú, ¿te atreves a sumarte al #Cockroachchallenge?