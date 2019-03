El cambio radical de Adryen Mehdi, El Egipcio de 'Vis a vis', que da una bofetada de realidad con la obra 'Como un guante'

Adryen Mehdi dio vida a 'El egipcio' en la primera temporada de la serie 'Vis a vis' y ahora sorprende, irreconocible, con un giro total interpretando a André, que aparentemente es un joven más al que le gusta boxear durante el día y trabaja poniendo copas por la noche. Pero no es "un joven más", hay algo que lo atormenta: una necesidad de mostrar su verdadera identidad, porque André no es "un joven".

"Queríamos hablar de esto sin querer destacar que era esto", comenta el actor sobre el recorrido que experimenta su personaje para mostrar a todos que realmente es una mujer.

"No hemos querido hacer una historia de transgénero, hemos querido contar una historia de una persona, su viaje", comenta Ángel Savín, que da vida a Rulo, el duro entrenador de André que representa a la sociedad que nos rodea, incapaz de aceptar algo que es totalmente normal: "La gente en general sigue anclada en unos prejuicios profundos sobre el tema, pero quien se supone que debería tenerlo asimilado todavía arrastra prejuicios", dice sobre aquellas personas que habiendo vivido situaciones similares siguen juzgando a otras personas por su identidad sexual.

"Hay tantos géneros como personas hay en el mundo", comenta Nacho Redondo, que interpreta a Moi, el amigo del protagonista y maestro de ceremonias de un cabaret. Y es que André se mueve en dos mundos completamente opuestos en su día a día: de un entorno como el ring de boxeo a otro tan diferente como el cabaret, rompiendo todos los tópicos sobre el tema.

El origen de la idea: una experiencia real de Adryen Mehdi

¿Cómo surge la idea esta obra? Adryen nos cuenta que todo deriva de una experiencia real que vivió con un entrenador que utiliza técnicas "muy agresivas" para motivar a los deportistas, tanto chicas como chicos. "Actriz", "actriz porno" o "métete pepinos" son algunas de las cosas que escuchó el actor mientras entrenaba para "motivarlo".

En realidad este entrenador es totalmente diferente a lo que pueda parecer y de hecho Adryen le tiene mucho cariño: "No es nada así", comenta, a pesar de las palabras que utiliza para conseguir que lo den todo en sus entrenamientos.

Uno de los días, el entrenador, sabiendo que Adryen es también actor de televisión, le comentó que "lo que tenía que hacer son cosas así en la tele, de meterse pepinos...". Y esas fueron las palabras que provocaron que en su mente saltara la idea de esta obra: "Dije: ¿por qué no? Lo voy a hacer, por supuesto". Tras investigar viendo una película que contaba una historia similar de un boxeador tailandés se embarcó en esta aventura en la que lleva más de tres años y que ha dado como resultado esta obra.

La relación con su entrenador es tan buena que incluso parte de la escenografía que se encuentra en el teatro se la ha dado él: "Me vino a ver el otro día", comenta.

Adryen Mehdi | antena3.com

La motivación para hacer una obra tan arriesgada como esta: el salto del malvado El Egipcio de 'Vis a vis' a la transexualidad en el teatro

"Son personajes, igual que hago de malo y no soy malo, aquí hago de este personaje pero no lo soy, pero si lo fuera no pasaría nada", comenta Adryen, a lo que añade que "el único miedo que tenía al principio, ahora ya no, es que la gente pensara que lo hacía para que vieran que puede hacer algo diferente", ya que lo ha hecho porque le apetecía, sin ninguna otra vinculación: "Es para mí, tenía ganas de hacerlo y de jugar a otra cosa que no sea el malote que suelo hacer. Quería no reconocerme a mí mismo".

Su cambio es radical e incluso a los más fans de la serie les costará reconocerlo: "En 'Vis a vis' iba con pelo rapado y con barba, aquí con el pelo largo y sin barba", pero no solo es cuestión de físico, ya que la transformación en el escenario es total y no encontramos en él nada de lo que veíamos en la serie de Antena 3.

El propio Carlos Hipólito, con el que coincidió en la serie, fue a verlo la pasada semana al teatro: "El comentario de Carlos Hipólito sí lo recuerdo, me dijo: 'Es increíble como lo haces, así tan natural'".

La preparación de un personaje tan complejo, clave para evitar los tópicos

Para prepararse este personaje y conseguir esa naturalidad, Adryen ha estado hablando y conociendo a chicas transexuales durante mucho tiempo: "He crecido mucho intelectualmente y en muchos sentidos. Me sentaba con las chicas y les preguntaba de todo, me resultaba muy incómodo porque cualquier pregunta que hacía no estaba bien. Es incómodo cuando no sabes". Pero el resultado ha merecido la pena: "Nos vinieron a ver y se emocionaron muchísimo", comenta Nacho.

En esta obra además se huye de todos los clichés del tema: "Hemos roto el topicazo de que una persona transexual de que si pasas a una mujer eres muy femenina y si eres hombre eres muy masculino", comenta el protagonista.

"Una clave que estaba en el texto y se quitó es lo de 'nacer en un cuerpo equivocado', que no es así, es un cuerpo aunque tenga que sufrir una transformación. A todos nos ha ayudado para cambiar el chip en los cambios de género", añade Nacho Redondo.

La mentalidad del director, José Luis Sixto, también ha sido clave: "Jamás ha prejuzgado nada. Para él no existe el género: no existe la homosexualidad, la heterosexualidad... cada uno es como es y no lo cuestiona. Y eso ayuda mucho a trabajar, tiene una sensibilidad muy especial", afirma Ángel Savín.

'Como un guante' está escrita por Adryen Mehdi, Nacho Redondo, José Luis Sixto y Marcelo Soto, dirigida por José Luis Sixto y cuenta con la coreografía de Luis Suárez, una de las más espectaculares de la sala Lola Membrives del Teatro Lara de Madrid, donde se representa cada martes a las 22:15h.