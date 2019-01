Cada vez hay mas hombres transexuales reivindicando su modelo de familia

En 2008 se dio a conocer el primer caso de un hombre embarazado y a partir de ahí más personas han compartido sus historias por medio de las redes sociales y han servido como fuente de inspiración para muchas otras.

Ese primer testimonio tiene como protagonista a Thomas Beatie, su historia dio la vuelta al mundo, se convirtió inmediatamente en el primer hombre embarazado. Thomas nació y creció como Tracy; sin embargo desde antes de su transición sabía perfectamente que no le gustaba vestirse como mujer ni actuar como una. Fue así que a los 23 años de edad comenzó con un tratamiento hormonal y se sometió a una cirugía para eliminar únicamente sus pechos pues siempre quiso conservar su aparato reproductivo para poder tener a sus propios hijos.

Hay que tener una cosa clara no existe ninguna limitación para poder formar tu propia familia, estas historias son un claro ejemplo de que poder es querer, sin importar ningún obstáculo, ni dejarte llevar por la opinión pública ni política y sobre todo tener una cosa clara, cada uno con su cuerpo hacer lo que quiera y lo que le haga feliz, y todos según nuestra Constitución, en el artículo 39, afirma: “Todos los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”.

Cuando conozco está historia, decido tener una conversación más en profundidad con el chico que pedía mi ayuda mediante las redes sociales, un caso muy particular que debe ser escuchado en nuestra sociedad. El protagonista de este artículo tiene 38 años, es de Barcelona y empieza sus dudas cuando el Gobierno de España aprueba en el Consejo de Ministros aprueba recuperar la reproducción asistida pública para mujeres lesbianas y solteras.

El chico que lleva por iniciales C.L, me declara: “Soy un hombre transexual pero biológicamente puedo quedarme embarazado, pero no sé si puedo acceder a este tipo de programas públicos ya que no soy ni lesbiana ni soy mujer soltera, soy un hombre”, una cuestión que me sorprendió y decidí saber si solo podía recurrir a esta vía para poder ser padre.

“Tengo una pareja mujer y no sé cómo puedo decírselo, tengo miedo a que se asuste y me quiera dejar, porque no comprenda mi deseo, y mi familia no me habla desde que empecé la transición, pero me gustaría que si soy padre acompañen y conozcan a mi hijx”, me asegura C.L.

Una situación complicada en una sociedad tan limitada y de mente tan cerrada en algunas cuestiones, ante esta situación me pongo en contacto con un responsable político para saber si el nuevo decreto aprobado por el Gobierno ofrecería el servicio público al chico que pedía mi ayuda, mi gran sorpresa fue la respuesta que recibí.

“Si está en proceso de transición para ser un hombre, no comprendo que quiera quedarse embarazado, pero nosotros apoyamos que todas las personas que biológicamente puedan quedarse embarazados puedan hacerlo, con ese objetivo se volvió a recuperar la medida de la reproducción asistida pública”.

No resolviendo mi duda, aconsejo a C.L, que acuda a un centro público donde pueda resolver sus preguntas sobre si le cubre la Sanidad Pública su reproducción asistida, aunque sea un hombre transexual.

Tras unos días el chico me volvió a escribir y me aseguraba: “Estuve ayer en la consulta y me han denegado la solicitud ya que no cumplo los requisitos necesarios para acceder a la reproducción asistida pública”.

Era algo que no lograba entender ya que según la diputada en el Congreso de los Diputados miembro del partido del Gobierno, todos los que biológicamente puedan quedarse embarazados la Sanidad Pública lo cubría, ¿Por qué este caso de un hombre transexual no? Es algo que tendrán que explicar nuestros políticos.

Después de una larga conversación con C.L y aconsejarle que hable con asociaciones transexuales, con un abogado y un psicólogo para afrontar sus grandes miedos ante su pareja y familiares, solo me queda una cosa clara son hombres trans y también pueden quedar embarazados y debemos apoyarlos. ¿No queremos igualdad? Pues empecemos por no discriminar a las personas transexuales.