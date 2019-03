Las brujas han vuelto y puede que tengas una más cerca de lo que piensas

Obviamente, las brujas no tenían poderes sobrehumanos, ni destruían cosechas, ni asesinaban niños como culto al diablo; simplemente eran mujeres que no encajaban con el rol que se comenzaba a imponer gracias a la Iglesia. Conservaban la sabiduría popular, sabían qué plantas podían solucionar ciertos problemas de salud y sobre todo, en una época donde no se salía de una hambruna para entrar en otra, desarrollaron conocimientos para controlar la natalidad y abortar.

En las colonias de América Latina y África, la caza de brujas se extendió cuando parecía que se apaciguada en Europa. Allí se reprimió no solo lo que no entraba en el nuevo ideal de mujer, sino todo lo que no encajaba en el modelo cultural occidental. Trataron de reprimir sus formas de vida, en especial con las referentes a la sexualidad, la espiritualidad y el liderazgo dentro de sus comunidades.

Brujas | Princess Nokia

Pese a que hace siglos que todo esto quedó atrás, ahora hay muchas mujeres que se están reapropiando del concepto de bruja de manera simbólica. Lo hacen como forma de empoderamiento, pero también para reivindicar una cultura que fue reprimida. Desde académicas hasta artistas de la cultura underground, se están identificando con las brujas para reclamar la cultura que se invisibilizó y persiguió siglos atrás.

La tendencia está ganando fuerza en Estados Unidos, especialmente entre mujeres de ascendencia latinoamericana y africana. Con Donald Trump en la presidencia, se está extendiendo un clima político que perjudica a las personas racializadas.

Además, la regulación sobre el cuerpo de las mujeres sigue existiendo, y en el caso de norteamérica, el derecho al aborto parece estar en peligro. Todo esto sumado a la poca consideración que siguen teniendo los pueblos indígenas, como herencia de la colonización, hace que el resurgimiento de la brujería tenga mucho sentido.

Ahora, las brujas trabajan para recrear el mundo en el que quieren vivir a través de la cultura y el arte, recuperando la de sus ancestros tras haberla sentido durante mucho tiempo como un tabú. Y las redes sociales están facilitando la tarea. Son muchas las jóvenes latinas que se unen para compartir, reclamar sus raíces y difundirlas a través de Tumblr o Instagram.

Brujas | Princess Nokia

Desde la cultura mainstream, también hay artistas que se han sumado a esta tendencia que va tomando forma de movimiento. Un ejemplo es la rapera afro-puertorriqueña Princess Nokia, que dedicó una canción de su álbum 1992 a su ascendencia indígena: “Soy esa bruja afroamericana directamente desde Yoruba/ Y mis ancestros nigerianos, mis abuelas eran brujas/ Y vengo de una isla y se llama Puerto Rico/ Y es una de las más pequeñas pero tiene a la mejor gente”.

En el underground están surgiendo diferentes grupos que recuperan la brujería para reconectar con su herencia cultural, como el club de vinilo femenino B-Side Brujas, con sede en Oakland, o el colectivo de skaters Brujas, del Bronx. Ambos nacen en el contexto de movimientos contra la gentrificación y ponen su foco principalmente en la construcción de comunidades locales inclusivas para hacerles frente.

En una sociedad en la que los sentimientos racistas, anti-inmigración y sexistas parecen ir aumento, la elección de creer en el poder de la cultura tradicional es un acto de resistencia. En el caso de las mujeres latinas, considerarse una bruja no es más que creer en la sabiduría de sus ancestros como forma de descolonizar una cultura que fue reprimida y marginada. Un refugio desde el que reivindicar unas identidades que hoy en día siguen amenazadas. Y quién sabe, quizás tengas una bruja más cerca de lo que piensas.