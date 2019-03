27-M: El movimiento antitaurino grita este domingo “basta” de matar toros

Una joven pareja de turistas ingleses sale de la plaza de toros de las Ventas, en Madrid. Acaban de asistir a una corrida para la que habían adquirido entradas desde su país, y están visiblemente afectados, casi en estado de shock. “Hemos tenido que salir a mitad de la corrida: era demasiado duro”, dice él. “Sabíamos a lo que veníamos, pero pensamos que era algo típico que había que ver, dado que es una tradición”, comenta su compañera.

El rechazo a la tauromaquia, también entre la población española, parece estar en su punto más álgido. Y los movimientos antitaurinos pretenden evidenciarlo con una demostración de fuerza este domingo, cuando tendrá lugar una manifestación cuyo lema es “‘Tauromaquia es violencia, y tú la puedes parar”. Miles de personas llegadas de todos los rincones del país se volverán a juntar por segundo año consecutivo en la madrileña Puerta del Sol para mostrar su rechazo a una tradición que provoca una mezcla de sorpresa, curiosidad y rechazo entre los ciudadanos de otros lugares del mundo.

“Es indudable que gracias a la labor de concienciación llevada a cabo durante años la ciudadanía rechaza ya de forma generalizada las corridas de toros”, apunta Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista PACMA, una de las organizaciones que se han adherido la concentración, que partirá a las 11 de la citada Puerta del Sol para continuar por la carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes y Neptuno antes de concluir en la plaza de Sánchez Bustillo, frente al Museo Reina Sofía.

”Ahora que la gente está de nuestra parte, es el momento de dar el siguiente paso y exigir a los partidos políticos que pongan fin al máximo exponente del maltrato animal en nuestro país: la tauromaquia”, señala Barquero. “En PACMA tenemos claro que a nivel político hay que dar ejemplo de coherencia, determinación y valentía, necesarias para prohibir este espectáculo bárbaro que no podemos soportar por más tiempo”.

Entre los organizadores y convocantes de la manifestación también están sociaciones de veterinarios como AVATMA, colectivos antitaurinos como Gladiadores por la Paz, organizaciones en defensa de los derechos de los animales como Anima Naturalis o santuarios de animales como Wings of Heart.

“Este domingo volveré a estar en la Puerta del Sol”, cuenta a Tribus Ocultas Óscar del Castillo, miembro de Gladiadores por la Paz cuyo rostro dio la vuelta al mundo tras recibir una paliza al saltar a la arena en plena corrida para denunciar la tauromaquia. “¿Que por qué estaré allí? Porque asumo mi responsabilidad como ser humano de todo el daño que hacemos a este mundo y a los animales. Esta es una de las formas que tenemos de pagar nuestra deuda: luchar por causas justas sacrificando nuestro tiempo”.

Para Óscar, la manifestación del domingo va a ser “un reflejo de una sociedad evolucionada, que cada vez rechaza más el maltrato animal”. Y al igual que Silvia, va más allá y dirige su mirada a la clase política. “Esto va a crear un caldo de cultivo para crear conciencia en la gente, lo que a su vez servirá para apretar a los políticos de cara a que adapten las leyes al sentir de una ciudadanía que pide respeto y libertad para los animales”.

“Matan por diversión”

Y es que la tauromaquia vive, según Óscar, “el peor momento” de su historia. “No hay más que ver campañas como la de ‘Soy taurino pero solidario’: están intentando hacer un lavado de imagen a la desesperada. Pretenden demostrar que son solidarios comprándose una camiseta, pero lo que hacen es demostrar que no tienen ni idea de lo que es la solidaridad. De entrada, se trata de un concepto incompatible con torturar animales por diversión”, apostilla.

“A lo largo de la historia se ha luchado contra la esclavitud o la opresión sobre la mujer. No podemos dejar a los animales en un segundo plano, pues son seres sintientes que merecen consideración. No se trata de que los ames, sino de que los respetes”, asevera Óscar. “Por eso la tauromaquia no tiene cabida en el s. XXI”.