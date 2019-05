La NASA planea enviar a la primera mujer a la Luna en 2024

La NASA tiene previsto enviar la misión Artemisa a la Luna en el año 2024, con la primera mujer y el próximo hombre que viajará a nuestro satélite después de casi cincuenta años, tras recibir un aumento en su presupuesto por parte del gobierno estadounidense.

El pasado lunes 13 de mayo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció una inyección de 1.600 millones de dólares adicionales a la agencia espacial, lo que impulsa su programa de exploración de la Luna y Marte. “Así podemos volver al espacio A LO GRANDE!”, ha publicado Trump en su cuenta de Twitter.

La NASA ha informado que el nombre de la misión Artemisa hace referencia a la diosa de la Luna y hermana gemela de Apolo de la mitología griega y es un claro guiño a la misión Apolo 11 que logró alunizar a los primeros hombres sobre la Luna el 20 de julio de 1969, una hazaña en la que también participó España.

Sólo 12 personas han caminado desde entonces sobre la superficie lunar y han sido todos varones estadounidenses. El primero fue Neil Armstrong y el último Eugene Cernan en 1972. Ahora, la NASA quiere enviar en su 'reconquista' a una mujer, por primera vez en la historia.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!