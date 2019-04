Cómo guardar todas tus imágenes de Instagram en pocos segundos

La popularidad de Instagram como red social ha ido creciendo y se ha convertido en una de las formas de comunicación imprescindible, sobre todo entre los más jóvenes. El poder hacer, subir, retocar y compartir fotografías ha sido clave de su éxito.

No obstante, si has publicado una foto en esta red social y más tarde quieres recuperarla desde tu ordenador personal, la tarea no te resultará nada sencilla. Ya que es una red social pensada para consumir desde el teléfono móvil, en su versión para entrar desde una computadora tiene algunas limitaciones como la de poder de subir y también descargar tus propias fotografías. Pero que no sea fácil no significa que no se pueda hacer.

En el vídeo, te mostramos los pasos que tienes que seguir para poder descargar tus fotografías de Instagram en el ordenador.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo ocultar el estado 'online' de Instagram

El truco de los instagramers para logra cielos increíbles

Cómo aplicar filtros de Instagram a tus fotos sin publicarlas