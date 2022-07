Los iPhone 14 serán algo más potentes, pero seguirán detrás de los Pro

Llevamos meses escuchando que los iPhone 14 por primera vez no serán tan potentes como los modelos Pro. Y es que por lo que sabemos hasta ahora no actualizarán su procesador, lo que quiere decir que en términos de potencia serán iguales que los iPhone 13 y 13 Pro actuales y no habrá novedades, ¿o sí? Porque ahora hemos conocido que finalmente podrían llegar algunas novedades que podrían mejorar el rendimiento de estos modelos, aunque no estrenen un nuevo procesador. Estamos hablando de detalles como la memoria RAM, una de las piedras angulares de todo dispositivo móvil en cuanto a rendimiento.

Mejorarán su rendimiento

Y es que ahora hemos conocido que los nuevos iPhone 14 llegarán, en su versión estándar, con más memoria RAM. Según Digitimes, uno de los medios asiáticos más cercanos a las cadenas de suministro chinas, los iPhone 14 llegarán este año con más memoria RAM, partiendo de las 6GB, además con el formato LPDDR4X, que mejorará de manera importante el rendimiento de esta memoria. Algo que se traducirá en mejores y más rápidos tiempos de escritura y lectura desde la RAM, algo que al final notaremos en la multitarea con varias apps abiertas a la vez y ejecutando procesos exigentes.

iPhone 13 | Photo by James Yarema on Unsplash

Por tanto, aunque se mantenga el mismo procesador Apple A15, la realidad es que esta mejora tanto en la cantidad de RAM como en su arquitectura, aportará un plus de rendimiento que normalmente no habríamos encontrado de mantenerse ambos aspectos, como RAM y CPU inalterables. Así que, aunque un poco, finalmente sí que habrá mejoras a nivel de rendimiento en estos modelos. Recordemos que este año los iPhone 14 estándar contarán con un modelo Max, que estrenará una pantalla más grande de 6,7 pulgadas, en lugar del modelo Mini, que este año ya no tendrá sucesor.

Mejor memoria en los Pro

Los iPhone 14 Pro no solo mejorarán con un procesador nuevo como el Apple A16 Bionic. Sino que además mejorarán también la memoria RAM, conservando la misma cantidad de esos 6GB, pero en este caso dando un salto de calidad en cuanto a arquitectura. Porque si los iPhone 14 estándar reciben memorias LPDDR4X, en este caso los iPhone 14 Pro Max recibirán las nuevas memorias LPDDR5. Esto supondría una mejora más importante de lo que parece, porque pondría el nivel de rendimiento de los nuevos iPhone al nivel de los móviles de Samsung, que cuentan con las memorias RAM más rápidas del mercado.

Por tanto, este año tendremos dos modelos bien diferenciados entre los iPhone más avanzados, unas diferencias que podrían llevar a los consumidores a volcarse masivamente en los modelos más avanzados, a pesar de ser más caros, ya que ofrecerán una mejora en el rendimiento real con un nuevo procesador, y no como consecuencia de cambios cosméticos en la RAM, que se notarán, pero no tanto en los modelos estándar. Unos teléfonos que se tendrían que presentar a mediados del próximo mes de septiembre, vamos, en algo más de un mes, no queda ya nada prácticamente.