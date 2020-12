Xiaomi vende un nuevo calefactor inteligente que también funciona como humidificador

No hay prácticamente un día en el que Xiaomi no nos sorprenda con un nuevo dispositivo a través de su tienda Youpin, que como sabéis es una plataforma de crowdfunding en la que lanza decenas de dispositivos al mes. Casi todos ellos tienen una característica en común, como es la de conectarse a Internet para poder ser controlados desde nuestro móvil o desde cualquier otro dispositivo compatible con el Internet de las Cosas, como puede ser un asistente de voz, normalmente el XiaoAI de Xiaomi en China, pero que también puede ser Google Assistant o Amazon Alexa. En el día de hoy nos fijamos en uno de esos dispositivos que destacan porque cuentan con unas funcionalidades poco comunes. En este caso se trata de un radiador que además es un humidificador.

Características del calefactor inteligente Yunmi Pro2

Volvemos a hablar de una de las firmas que pertenece al ecosistema de empresas que giran alrededor de Xiaomi. Este original calefactor nos ofrece un diseño bastante minimalista, siendo mucho más pequeño de lo habitual, ya que lo que busca es expulsar aire caliente por su ranura superior. Mientras por la parte inferior va aspirando aire frío para calentarlo, consiguiendo así un rápido aumento de la temperatura en la habitación. De hecho es capaz de expulsar aire caliente en tan solo cinco segundos. Pero no solo eso, sino que a la vez puede estar aportando humedad a la habitación con su función de humidificador. De esta manera evita que nuestra piel se seque por acción del calor y aporta al air más humedad.

calefactor inteligente Yunmi Pro2 | Xiaomi Youpin

Para ello cuenta con un tanque de agua de gran capacidad, de 350ml, lo que aporta una autonomía de uso de hasta siete horas. Su tasa de humidificación es de 50ml hora. Por su parte el calefactor tiene una potencia de 2200W y está fabricado en una aleación de níquel y cromo acompañado de grandes disipadores de calor. Una de las utilidades que tiene este calefactor, pos su tamaño tan reducido, es la de secar la ropa, ya que se puede colocar debajo de un perchero y secarla en cuestión de minutos. En el modo de calefactor se pueden elegir dos velocidades, de 1100w y 2200w de potencia, y podemos ajustar la temperatura entre los 5 y los 35 grados centígrados.

Cuenta con una pequeña pantalla LED que nos muestra la temperatura actual en la habitación, y otros datos referentes a la humidificación de la estancia. Como no podía ser de otra manera estamos hablando de un dispositivo que puede ser controlado desde el teléfono, en este caso gracias a la app de Yunmi. Desde ella podemos controlar los aspectos básicos, como encenderlo, apagarlo, elegir la temperatura, la función de humidificación en marcha y muchas más cosas. También tiene una función de temporizador independiente para encenderse durante la noche y apagarse al amanecer. Un dispositivo que para todo lo que ofrece desde luego no es caro, porque ha llegado a la plataforma de los chinos por 69 euros. Desde luego un dispositivo que no nos importaría que llegara al mercado español.