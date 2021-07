Xiaomi también vende este nuevo paraguas inteligente con linterna LED

Hace no mucho os contábamos que Xiaomi había puesto a la venta en su tienda Youpin china un paraguas con batería recargable y automático, ahora la firma china ha hecho lo propio con otro nuevo paraguas que nos promete también la máxima comodidad de uso. En este caso se trata también de una de sus empresas satélite, que ha puesto a la venta un nuevo modelo que destaca por contar con una potente linterna LED, como vamos a poder ver ahora.

Nuevo paraguas de Urevo

Esta marca ha lanzado un paraguas que se caracteriza por dos aspectos, su apertura y cierre automático, así como por su potente luz LED en forma de linterna. Esta se encuentra integrada en el mango de este, y con ella podemos iluminar delante de nosotros con bastante potencia a una distancia de hasta 10 metros. De esta manera podemos iluminar el lugar por el que transitamos, u en otra dirección, ya que la linterna integrada en el mango se puede orientar en diferentes posiciones. Tanto hacia abajo del mango, como hacia delante, dependiendo de lo que queramos iluminar en cada momento, lo que dependerá del lugar en el que nos encontremos.

Paraguas de Urevo | Xiaomi Youpin

La forma de abrir y cerrar el paraguas no puede ser más sencilla, ya que solo necesitamos un botón no solo para abrirlo, como tantos paraguas mecánicos que hemos conocido de este tipo, sino que también es capaz de plegarse solo una vez que pulsamos de nuevo el botón. Además se pliega a la inversa, de tal manera que la cara seca del paraguas se queda siempre en la parte exterior, evitando mojar por ejemplo el coche o la entrada de casa. Además la tela técnica TUREPROOF, el agua resbala, evitando mojarla en exceso. De tal manera que aunque el paraguas se moje, siempre lo hará menos que con una tela tradicional.

Paraguas de Urevo | Xiaomi Youpin

Es un paraguas que también podemos usar como sombrilla, ya que es capaz de bloquear el 99% de los rayos ultravioleta. Lo que permite utilizarlo también para protegernos del sol y del calor en los días de verano más calurosos. A diferencia del anterior modelo, no hay una batería recargable, sino que son pilas las que alimentan a este paraguas, introduciéndose en su mango, donde se encuentra alojada la linterna LED. Por tanto se trata de un paraguas que no solo nos protege de la lluvia, sino que además lo hace del sol, y nos muestra el camino de regreso a casa incluso si no hay suficiente iluminación, gracias a su potente linterna y que necesita de la ley del mínimo esfuerzo para abrirse y cerrase.

Un paraguas que se pone a la venta de momento en China, donde podemos hacernos con él a un precio de unos 8 euros al cambio. Como es habitual, habrá que recurrir a la importación para hacerse con este nuevo dispositivo auspiciado por Xiaomi. Cabe recordar que la firma china ha lanzado esta misma semana en España su marca Smartmi, de electrodomésticos inteligentes, quién sabe si nos traerá a nuestro país más productos inteligentes, incluso estos tan cotidianos.