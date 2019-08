No hay prácticamente una semana en la que no conozcamos algún nuevo producto de Xiaomi. La firma china no solo lanza móviles, sino decenas de dispositivos electrónicos a lo largo del año, que además nos hacen la vida más fácil gracias a su excelente relación de calidad y precio. En esta ocasión estamos otra vez ante una de esos interesantes dispositivos que llegan con el sello inconfundible de la firma china. Buenos acabados, un precio competitivo, y funciones inteligentes, como el control desde el móvil o a través de la voz. Ahora hemos conocido uno de esos productos, un nuevo purificador de aire de Xiaomi.

Así es este purificador de aire inteligente de Xiaomi

La firma china vuelve a cumplir las expectativas con un dispositivo que cumple todas estas señas de identidad. Es verdad que quizás no es el aparato más barato, pero sí que nos ofrece esa conectividad para ser utilizado desde el móvil que buscan tanto los usuarios de la marca. Hablamos del nuevo MIJIA Air Purifier 3, ya que como sabéis, MIJIA es una marca que pertenece al ecosistema de empresas de Xiaomi, y por tanto podemos considerarlo como tal. Es la tercera generación de uno de los productos de la firma china más populares en su país, y cuenta también con la ya característica pantalla OLED redonda, que nos ofrece todos los datos relativos al funcionamiento del dispositivo.

Purificador de aire Mijia | Xiaomi / MIJIA

Una de las grandes diferencias es que los botones que encontrábamos anteriormente en la parte superior del dispositivo ahora se encuentran dentro de la pantalla OLED de la que os hemos hablado. Dentro de esta pantalla OLED podemos encontrar información acerca de la temperatura, humedad y los índices de PM2.5 en tiempo real, así como el informe de estado, la conexión a la red y demás información de interés. Ahora la calidad del aire en el interior de la habitación se muestra en base a un código de tres colores. Ahora este purificador puede expulsar más aire si haber aumentado su tamaño, pudiendo ofrecer hasta 6.660 litros de aire limpio por minuto.

La pantalla OLED del purificador | Xiaomi / MIJIA

El radio de acción de este purificador es de entre 11 y 48 metros cuadrados, lo que dependerá evidentemente de las características de la habitación. El ruido que produce este purificador en funcionamiento es de 32.1dB (A), mientras que la potencia es de 38W. Este purificador además puede ajustar su velocidad de funcionamiento automáticamente, gracias a un sensor de partículas laser microscópico, que al detectar partículas muy pequeñas puede cambiar su ciclo de funcionamiento para adaptarse a la calidad del aire real en el interior de la habitación. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, podemos controlar este purificador mediante el móvil, con la app Mijia o bien a través de la voz con el asistente Xiao AI, que eso sí, funciona solo en chino. Su precio es de 115 euros al cambio, por lo que teniendo en cuenta su gran tamaño y poder de purificación, no deja de ser un precio bastante interesante.