Lo que en otros tiempos era un dispositivo solo reservado a personas que vivían aisladas en casas de gran tamaño con sistemas de seguridad que no se podía permitir cualquiera, ahora está alcanzando su máxima popularidad, estamos hablando de los videoporteros. El gran auge de estos dispositivos además de ser más asequibles es que se pueden conectar a nuestros móviles y gozan de gran versatilidad para ser colocados en los lugares más dispares sin necesidad de un cable. Hoy nos hacemos eco de la nueva versión de uno de los mayores éxitos de Xiaomi, el videportero inteligente Dingling.

Características del Dingling Smart Video Doorbell S

Hay que recordar que la anterior versión de este videoportero inteligente consiguió recaudar nada menos que el 4000% del objetivo que se había marcado. Y como es norma en la firma china, en este video portero tenemos un dispositivo de calidad, con excelentes características y un precio bastante ajustado. Este se compone de dos unidades, una en la que se encuentra la propia cámara de vídeo y el botón del timbre, y otra con lo que es el timbre propiamente dicho, y que nos envía las señales acústicas mientras está enchufado a la corriente.

Este Dingling Smart Video Doorbell S ahora ofrece una lente que aumenta el rango de visión que captura el timbre de 156 grados, frente a los 105 grados del modelo anterior. El sensor de la cámara con la que cuenta ofrece grabación de vídeo en Full HD de 1080 píxeles. La codificación del vídeo es H.265, lo que permite ofrecer una mejor calidad de vídeo en menor tiempo, ya que el peso de estos vídeos es menor y no pierde calidad. Una de las principales mejoras de este videoportero inteligente frente al anterior modelo es la autonomía que le da la batería.

Esta ofrece ahora nada menos que seis meses de autonomía si no se graban más de veinte vídeos de 10 segundos de duración cada uno, lo que sin duda es una cifra más que suficiente. Además un aspecto positivo es que esta batería es compatible con la mayoría de baterías recargables del mercado, por lo que encontrar recambios o tener siempre una cargada es sencillo. Este videoportero inteligente nos permite grabar mensajes predeterminados, por ejemplo para indicar al repartidor dónde puede dejar los paquetes cuando los entregue en casa. La cámara puede detectar movimiento de personas en un radio de 100 grados a su alrededor a unos cinco o seis metros de distancia.

Además cuenta con inteligencia artificial, capaz de reconocer rostros que nos sean familiares o amigos registrados para no emitir falsas advertencias de personas que no están entre las de confianza. Porque la cámara puede notificarnos en nuestro móvil sobre los movimientos que se producen delante de ella. Hay una función bastante interesante, pensada para reducir al máximo los potenciales peligros para las mujeres, que permite distorsionar la voz de estas y camuflarlas para no revelar su identidad en determinados casos. Como decíamos, uno de los aspectos más destacados de este Dingling Smart Video Doorbell S es su precio, ya que se pone a la venta en China por unos 33 euros al cambio, un coste bastante ajustado.