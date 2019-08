La firma china no deja de sorprendernos con los dispositivos de todo tipo que lanza prácticamente todas las semanas. Algo que hace de los dispositivos de Xiaomi algo diferente, es que cuentan normalmente con algún tipo de conectividad o uso inteligente, que los convierte en verdaderos gadgets. Es el caso de un objeto tan poco atractivo para la electrónica o tecnología como una simple comba o cuerda de saltar. Ahora Xiaomi ha lanzado una que se conecta a nuestro móvil y que es capaz de monitorizar nuestro rendimiento físico mientras la saltamos insistentemente.

Cuerda de saltar Yunmai

Esta comba de la marca Yunmai es uno de los dispositivos más sorprendentes que hemos conocido en la plataforma Youpin, donde Xiaomi suele llevar sus productos para que obtengan la financiación necesaria. Esta comba tiene todo lo que podríamos pedirle a un producto inteligente que normalmente no se ha prestado a este tipo de mejoras. El principal objetivo de la comba es poder cuantificar el ejercicio que hacemos con la comba, ya que cuenta con los sensores necesarios para que podamos obtener esas lecturas en tiempo real. De hecho cuenta con una pequeña pantalla integrada en uno de sus mangos donde se va mostrando el número de saltos que hemos dado a la comba, por lo que mientras saltamos podemos echarle un ojo para ver cuánto hemos saltado hasta ahora.

Comba Yunmai | Xiaomi

Pero una vez que dejamos de utilizarla, podemos ver un completo informe de nuestra actividad a través de la app Mi Fit, ya que esta comba cuenta con conectividad bluetooth, razón por la que os decíamos que se conectaba a nuestro móvil. Igual que si se tratara de una pulsera como la Mi Band, esta comba inteligente puede proporcionar un gran número de datos sobre la actividad física. Todo gracias a la conectividad bluetooth 4.0. Además el mango vibra para indicarnos que hemos alcanzado nuestro objetivo, o para avisarnos que hemos saltado ya un determinado número de veces. Por tanto el valor de esta comba es sin duda la capacidad de monitorizar nuestro ejercicio físico.

La comba cuenta con una pequeña pantalla integrada | Xiaomi

Esta comba como es lógico integra una batería que puede mantener encendida la comba durante 160 días, aunque para ello antes tendremos que cargarla durante dos horas a través del puerto microUSB con el que cuenta. Por tanto la autonomía es más que suficiente para olvidarnos de recargarlo durante varios meses, que es otra de las claves de los productos de monitorización física de Xiaomi. La comba tiene un peso de 139 gramos, por lo que no es demasiado pesada mientras hacemos deporte con ella. A pesar de toda la tecnología que lleva en su interior, esta comba no es cara, al menos no nos lo parece, ya que en la plataforma Youpin está disponible por algo más de 16 euros al cambio, lo que sin duda es muy poco para todo un dispositivo de monitorización física, que puede mejorar y mucho la manera en que entrenamos con la comba. Una vez más, un producto que no hubiéramos imaginado nunca ver conectado.