La fiebre por los libros electrónicos llegó al mercado hace ya bastantes años, con el comienzo de esta década. Desde entonces el dominio del Kindle de Amazon no ha tenido prácticamente contestación salvo por parte de algunos fabricantes. El dominio de Amazon no ha sido solo por sus lectores de libros electrónicos, los conocidos como Kindle, sino también por su enorme tienda de libros electrónicos, que se ha convertido en todo un referente del mercado. Ahora Xiaomi, que curiosamente no tenía un lector de libros electrónicos entre sus productos, ha lanzado en China el primero de estos dispositivos.

Características del Xiaomi eBook Reader

Este lector de libros electrónicos de los chinos llega muy tarde respecto de los Kindle de Amazon, pero siempre que la firma asiática lanza un nuevo producto, genera la suficiente expectación para tener su oportunidad en el mercado. Xiaomi lanza su primer lector de libros electrónicos por la vía que cada vez es más habitual, a través de la plataforma de Crowdfunding. Gracias a esta lo pondrá a la venta este próximo miércoles. Este nuevo lector de libros electrónicos tiene el tamaño genérico de seis pulgadas que tienen la mayoría de ebook, y cuenta con una densidad de 221 ppp en su pantalla.

Xiaomi eBook Reader | Xiaomi

La pantalla tiene un acabado que evita los reflejos, por lo que es perfecta para utilizarla bajo el sol en exteriores. La pantalla cuenta también con iluminación LED, esta tiene 24 niveles de intensidad para poder ajustarla a nuestras preferencias o a la luz que haya en el entorno, y que también nos podría condicionar. Este eBook viene con un procesador de cuatro núcleos Allwinner integrado, a una velocidad de reloj de 1.8GHz. La memoria RAM es de 1GB y el almacenamiento interno de 16GB. A diferencia de la mayoría de lectores de libros electrónicos, este de Xiaomi cuenta con Android 8.1 Oreo como sistema operativo.

Es compatible con archivos EPUB y PDF, y gracias a su sistema operativo puede acceder también a Cómics de alta calidad y contenidos web. La batería es de 1800mAh, una capacidad suficiente para permanecer encendido durante varias semanas. Esta es precisamente una de las grandes ventajas de los lectores de libros electrónicos, que nos ofrecen una gran eficiencia energética con las pantallas de tinta electrónica. Cuenta con un puerto USB tipo C para cargarse y su peso es de 178 gramos, por lo que es bastante liviano. El precio es bastante contenido, pero a la vez muy similar al que podemos encontrar en otros lectores de libros electrónicos similares, como los de Amazon. Este es de unos 75 euros al cambio.

Con lo que no cuenta Xiaomi respecto de su gran competidor en esta área, Amazon, es con la gran tienda de libros Kindle, que es sin duda una de las claves del éxito de los de Bezos. Además la facilidad con la que se compran los contenidos y se añaden a los eBook, incluso si son contenidos propios, hacen que esta propuesta de Xiaomi llegue al mercado ya con cierta desventaja. Pero siendo Xiaomi, todo es posible desde luego.