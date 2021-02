Xiaomi estrenará en España su televisor QLED de 75 pulgadas con un precio rompedor

Las Smart TV se han convertido en un dispositivo esencial en nuestros hogares, y ya no hablamos del televisor en sí, que lleva siendo esencial para muchas familias 60 años, sino los televisores inteligentes. Estos son la herramienta perfecta para poder acceder a nuestros contenidos favoritos bajo demanda. Además el tamaño del televisor ya no es un tabú, y no tiene nada que ver con el tamaño real de la habitación en donde se ubicará. Los televisores de 65 pulgadas ya son algo habitual en muchos hogares, aunque el salón tenga un tamaño medio. En esta ocasión hemos conocido que Xiaomi va a lanzar en España uno de sus televisores más interesantes, su QLED de 75 pulgadas, a un precio rompedor.

Llega a España la Xiaomi Mi TV Q1

La firma china ya cuenta en España con varios televisores a la venta, de tecnología LED de 43, 55 y 65 pulgadas. Ahora la firma china estrenará en nuestro país su primero televisor con tecnología QLED, orientado a una gama más alta y un mercado más Premium. Se trata de la nueva Xiaomi Mi TV Q1 de 75 pulgadas, que va a estrenarse a un precio realmente ajustado teniendo en cuenta el precio de los dispositivos de esta misma tecnología. La primera versión de esta gama llegará con un tamaño enorme para complementar a la gama Mi LED TV 4S, que ha tenido una excelente acogida.

Este televisor cuenta con la tecnología Full Array Local Dimming con un contraste de 10.000:1. Esta cuenta con resolución 4K máxima, siendo compatible con las tecnologías de visión Dolby Vision y HDR10+. Esto permitirá disfrutar de nuestros contenidos favoritos y compatibles con un color y contraste de alto nivel, con una calidad sobresaliente. Este televisor cuenta con una tasa de refresco de 120Hz, y gracias a la tecnología MEMC puede suavizar los movimientos y mejorar la calidad de la imagen, sobre todo en producciones más antiguas. Viene con conectividad Bluetooth 5.0, Wifi 5, así como un puerto Ethernet para conectarse a la red mediante cable.

Viene con dos altavoces de 8W cada uno, que como suele pasar en estos televisores planos, suelen tener una calidad cuestionable y lo mejor es apoyarse en una barra de sonido. Es un televisor que cuenta con Android TV como sistema operativo, en su versión 10. Además en sus entrañas encontramos la potencia de un móvil de gama de entrada, con procesador MediaTek MT9611, 4GB de memoria RAM, o 64GB de almacenamiento interno. Como es habitual, su mando a distancia en lugar de funcionar con infrarrojos lo hace con conectividad Bluetooth. Sin duda uno de los aspectos más interesantes de la llegada de este televisor a España es su precio.

Porque hoy hemos conocido que se pondrá a la venta en nuestro país en el mes de marzo con un precio de 999 euros, que se mantendrá así solo durante el primer día, en el lanzamiento. Después tendrá un precio de 1.299 euros. Por tanto se convierte en uno de los televisores QLED más baratos del mercado, sobre todo teniendo en cuenta su enorme tamaño.