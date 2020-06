La verdad que cuando se presente la nueva Xiaomi Mi Band 5 el próximo jueves nos va a quedar muy poco contar, como mucho su precio. Porque Xiaomi se está encargando de quitarle sorpresa alguna a lo que vaya a presentar, gracias a los distintos “teaser” que está publicando la firma china. Ayer mismo nos mostraba el diseño final de la pulsera, sin dejar mucho ya a la imaginación. Pues bien, hoy le ha tocado el turno a las características principales de la pulsera, o mejor dicho a sus novedades respecto de la anterior generación, lo que nos viene a dejar despejadas las incógnitas de qué será lo que estrenará la nueva pulsera.

¿Qué cambiará respecto de la Mi Band 4?

Y es que Xiaomi ha publicado hoy un nuevo teaser que muestra las principales novedades de la Xiaomi Mi Band 5. Son un total de siete, que nos muestran qué es lo que vamos a disfrutar de esta pulsera cuando salga al mercado. En este teaser se muestra una nueva imagen de la pulsera, a la que le acompaña un mensaje de esas siete novedades que ofrece la pulsera, algunas de ellas que ya conocíamos en las últimas semanas. Empezando por el tamaño de la pantalla, que ahora es más grande, de 1.2 pulgadas frente a las 0.95 actuales. Unos sensores mejorados respecto de la anterior generación, por lo que las mediciones de la actividad física serán mejores.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

La carga es otra de las novedades, ya que ahora va a ser magnética, y cuenta con un nuevo conector para hacer la carga que no necesitará que saquemos la pulsera de la correa para poder recargar la energía, sino que hay un conector en la parte posterior, como muestra precisamente una de las imágenes. También habrá hasta once nuevos modos deportivos, lo que quiere decir que podremos iniciar más actividades sobre deportes diferentes, para que sean monitorizadas con las particularidades de cada uno. Otra de las grandes novedades, quizás las más importante, es que contará con NFC para poder hacer pagos móviles, esperamos que sea a través de Google Pay, aunque no hay nada claro.

También contará con un nuevo modo de seguimiento del ciclo menstrual, una función que ya se había filtrado también en los últimos meses. Y por último también contará con un nuevo modo que nos permitirá utilizar la pulsera como el obturador de la cámara del teléfono móvil. Esto quiere decir que pulsando el botón de la pulsera podremos hacer fotos en nuestro móvil a distancia, gracias a la conectividad bluetooth. Algo perfecto a la hora de hacerse un selfie a distancia del teléfono, solos o con más personas, porque solo tenemos que pulsar sobre la pulsera para poder hacer esa fotografía.

Así que no queda nada más que podamos conocer de esta pulsera, salvo su precio, que es una de las más importantes. Está por ver que Xiaomi sea capaz de mantener el precio de 30 o 35 euros de la pulsera incluyendo la nueva conectividad NFC, si es así, será muy difícil para su competencia hacerle sombra.